Aprofitant que Manresa+Comerç contempla en el seu calendari anual que el 6 de desembre els establiments associats poden d'obrir, alguns establiments han aprofitat per apujar aquest dilluns les persianes. Tot i això, la situació ha variat segons el carrer i el tipus d'establiment. Els manresans que més han pogut avançar les seves compres nadalenques aquest dia de la Constitució han sigut els que buscaven roba o complements.

Al carrer Guimerà, punt on es concentren la majoria d'establiments que pertanyen a multinacionals o cadenes, no s'allunyava d'un dia qualsevol. Han predominat obertes les botigues de roba, encara que també ho han fet joieries i perfumeries. En total, hi havia vint-i-vuit botigues obertes i deu tancades en aquest carrer.

Al Born, la situació ha sigut diferent, ja que la gran majoria d'establiments ha decidit no obrir. Tres botigues han apujat les persianes i onze han aprofitat per fer pont. Generalment, el petit comerç ha preferit restar tancat i, mentre les cadenes d'establiments, han apostat per treballar.