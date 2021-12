Tot i la bona acollida que va tenir l'any passat el Campament de Reis al pati del Casino com a alternativa a la cavalcada, el missatge del conseller Argimon segons el qual enguany es farien les cavalcades sí o sí va ser determinant per recuperar la cavalcada que es fa a Manresa, ni que sigui amb un recorregut totalment diferent, amb molta menys gent participant-hi -de 700 persones a 150- i amb una onzena de carrosses (en faltaran de les entitats que s'hi afegeixen cada any, com les del barri del Poble Nou). Calia tornar a portar al carrer la celebració per poder arribar a tota la ciutadania, atès que l'any passat n'hi ha que no tothom va poder entrar al campament.Aquest és el missatge que han donat Anna Crespo Obiols, regidora de Cultura i Festes.