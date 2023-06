El tècnic santpedorenc Pep Guardiola acumula seguidors a la graderia i la seva filla, María Guardiola, ho fa a les xarxes socials. Als seus 22 anys, la primogènita de l'entrenador bagenc, ara al capdavant del Manchester City, i Cristina Serra, copropietària de les botigues de luxe Serra Claret, s'està convertint en una influencer en ascens a Instagram, on acumula més de mig milió de seguidors.

Apassionada de la moda

En el seu perfil públic, María comparteix el seu dia a a dia, els seus viatges i les seves campanyes com a model professional. Segons informa el diari britànic Daily Mail, la bagenca ha fet pràctiques per a Victoria Beckham, Dior o Helmut Lang.

Rodejada de celebritats

Quan no està modelant, Guardiola passeja els seus estilismes per Barbados, Saint-Tropez o Eivissa, entre moltes altres destinacions, manté col·laboracions pagades amb signatures com NA-KD i es relaciona amb grans celebritats. Forma part d'aquesta elit mundial que sopa a Dubai, esmorza a Nova York i admira la posta de sol brindant amb una copa de vi a la Toscana. Fa poc la va promoure Rosalía, en regalar-li una samarreta del FC Barcelona amb el logo de Motomami que va llançar en col·laboració amb el club.

La influencer s'ajunta amb instagramers reconegudes com Georgina Rodríguez. La filla del tècnic bagenc va aparèixer en un dels episodis del reality que té la dona de Cristiano Ronaldo a Netflix. També se l'ha vist amb Kylie Jenner, la benjamina del clan Kardashian, i s'ha fotografiat en una de les festes nocturnes dins del marc de la Setmana de la Moda a Milà amb el cantant colombià J Balvin.

Però d'entre tots els famosos, de qui es considera més fanàtica és del seu pare. Fa uns dies festejava la victòria del Manchester City a la Premier amb la publicació d'unes imatges on se la veia celebrant l'èxit del tècnic de Santpedor.

María, a banda d'instagrammer i tiktoker (amb 75 mil seguidors), és ambaixadora de la Fundació Guardiola Sala, que fomenta la integració a través de l'esport i que té entre els seus patrons als seus pares i a Albert i Manel Estiarte, íntims de la família Guardiola.