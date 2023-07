Queden uns dies per l'esperat i polèmic casament entre Tamara Falcó i Iñigo Onieva, però les alarmes han tornat a saltar a les xarxes socials i als mitjans de comunicació. Una nova infidelitat de l'empresari veu la llum i aquest cop amb una jove policia nacional. Les revelacions les ha fet la jove uns dies abans al casament.

La relació està maleïda i els senyals deixen entreveure que tants entrebancs potser estan intentant evitar una catàstrofe pitjor

Surt a la llum la primera infidelitat d'Iñigo , quan ja estaven compromesos

, quan ja estaven compromesos Tamara cau i s'esquinça el turmell

La marquesa de Grinyón decideix fer una dieta dràstica per perdre pes i aconseguir la figura esperada

Les dissenyadores del vestit de Tamara decideixen rescindir el contracte, quedant-se sense vestit a poc temps del casament

El primer senyal va portar la parella a deixar la relació, però poc temps, després l'esquinç va fer que hagués de fer recuperació, tot i ser un esquinç lleu, a continuació, entra en un centre a perdre pes de forma dràstica per estar "millor" pel dia del seu casament en poc temps i per últim, hi ha una discussió amb les dissenyadores i elles mateixes decideixen rescindir el contracte a un mes i mig, aproximadament, del seu enllaç.

El casament està previst per aquest dissabte, 8 de juliol de 2023

La segona infidelitat que ha tret la jove policia nacional, no diu quan s'ha dut a terme, però sí que diu que era quan ell estava ja sortint amb Tamara. Es van conèixer al Lula de Madrid, local de nit. A la jove li van presentar, ella inicialment no volia res amb Iñigo, però l'empresari amb la seva cavallerositat, la va anar convidant a tot el que la jove volia i ella estava encantada, segons les seves pròpies declaracions a 'EDATV'.

"No em posa gens ni mica", les confessions d'Iñigo a la jove, referint-se a Tamara de forma negativa, segons 'EDATV'

La tensió sexual entre ambdós se sentia a l'ambient, es van donar l'Instagram i tot i dir Iñigo que no es podrien enrotllar, sense mencionar en cap moment de forma positiva a Tamara, finalment, ho van fer. Quan la jove policia estava ben borratxa van decidir anar al bany a començar-se a enrotllar, però per no voler deixar la cosa a mitges, l'empresari va decidir portar-la a casa de la marquesa de Grinyón, ja que ella no hi era.

Allà, segons la jove van passar una nit de passió, tot i que, a les 10 h li va dir que havia de marxar perquè venia la senyora de la neteja i no la podia veure allà perquè podria revelar la seva infidelitat.