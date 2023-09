L'astre argentí Lionel Messi, que ha protagonitzat des de la seva arribada a l'Inter Miami l'espectacular escalada de triomfs d'aquest equip en la MLS, va comprar per 10,8 milions de dòlars una mansió davant del mar a Fort Lauderdale, en el comtat de Broward (45 quilòmetres al nord de Miami), segons ha informat aquest dilluns un mitjà especialitzat.

La propietat té 0,4 acres de terreny i dos molls de 51 metres, a més d'una piscina amb vistes al mar, un gimnàs i spa i una cuina de disseny italià. La suite principal de la mansió que ocuparan Messi i la seva esposa, Antonela Roccuzzo, té una superfície de 149 metres quadrats. La mansió, que va ser construïda el 1988 i ampliada l'any 2000, està localitzada a uns 8 quilòmetres de l'estadi Drive Pink i de les instal·lacions d'entrenament adjacents de l'Inter Miami a Fort Lauderdale.

L'exjugador del Barcelona i la seva esposa van adquirir la propietat de 976 metres quadrats i vuit habitacions a través d'una companyia dirigida per l'administrador patrimonial de Messi, Alfonso Nebot, segons els registres als quals ha tingut accés TRD.

A finals d'agost, el migcampista Sergio Busquets, que comparteix vestuari amb Messi a l'Inter Miami, va comprar per 8,7 milions de dòlars una mansió a primera línia de mar també en el comtat de Broward, en concret en la zona coneguda com a Sea Ranch Lakes. La casa de 660 metres quadrats disposa de set habitacions, sis banys i un garatge per a tres places.