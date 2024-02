Bruce Springsteen ha anunciat la mort de la seva mare, Adele Springsteen. Tenia 98 anys. El cantant ha compartit la notícia en una publicació d'Instagram el dijous 1 de febrer amb un vídeo compartint un ball tendre al ritme d'In The Mood' de Glenn Miller.

Bruce va recitar la lletra de la seva cançó del 1987, "The Wish". "Recordo que al matí la mare va sentir sonar el despertador. Em ficava al llit i t'escoltava preparant-te per anar a la feina, el so del teu estoig de maquillatge a l'aigüera. I les senyores de l'oficina, plenes de llapis de llavis, perfum i faldilles cruixents, que orgulloses i felices sempre semblaves caminar a casa des de la feina. No és una trucada telefònica diumenge, ni flors ni una targeta del Dia de la Mare. No és una casa al turó amb un jardí i un petit pati bonic. Tinc el meu hot rod a Bond Street. Soc gran, però em reconeixeràs d'una ullada. Ens buscarem un petit bar de rock and roll i sortirem a ballar”.

Des de feia més de deu anys patia Alzheimer.