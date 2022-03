La manresana de 52 anys Flora Montero Angoso «treballava a l’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet, a jardineria, i, anteriorment, havia portat un bar a Olesa de Montserrat. Quan tenia 40 anys vaig tenir un brot psicòtic i van començar a estudiar la meva malaltia, i va derivar en tot el que és la medicació, el tractament i tota la resta. Jo em vaig voler relacionar amb persones perquè estava totalment aïllada i volia tenir contacte amb persones de la meva mateixa condició. Vaig venir aquí per a això». Aleshores, «vaig començar a compartir».

Va arribar a Manresa del centre social de Martorell perquè abans vivia a Olesa de Montserrat. «Em va derivar un psiquiatre que va dir que m’havia de relacionar i viure amb altres persones que no fossin el nucli familiar».

Fa nou anys que va al Club Social Mosaic. «Faig teatre. Fem bolos per un munt de llocs de la comarca. Faig ràdio i escriptura emocional, que és molt interessant. Analitzem les emocions, tant les bones com les dolentes, i hem d’intentar escriure com ens surti».

Destaca que «el club social no només són tallers, és confiança, suport, ànims, consell, orientació, perquè jo vaig venir molt perduda i, tant els companys com els professionals, em van ajudar molt. És com la meva segona família», assegura Montero.

Sobre el taller de ràdio, que justament en la darrera edició del Dia de la Salut Mental, va muntar una parada a la plaça Major de Manresa, on van fer entrevistes als professionals, n’explica que «és un taller que només fa un any que funciona, però en teníem moltes ganes per començar a participar a nivell comunitari».