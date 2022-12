Aquest dimecres, 2/4 de 8 del vespre, es farà una taula rodona, dins del cicle Temes del Pou, a la sala d'actes del Centre Cultural el Casino, sobre: "Les dones als mitjans de comunicació", amb la intervenció de Pilar Goñi, del Grup Taelus, Freqüència, Ràdio Manresa i Canal Taronja, i Laura Serrat, periodista de Regió7 i d'El Pou de la gallina.

Durant l'acte es presentarà la revista El Pou de la gallina de desembre, que dedica el tema central a la presència femenina en els mitjans de comunicació. D'altra banda, el personatge entrevistat a fons és el dramaturg i cineasta Esteve Soler.

Tot i que encara no és possible parlar d’una normalitat plena pel que fa a la presència femenina en els mitjans de comunicació en igualtat d’oportunitats i càrrecs de decisió, tot sembla indicar que hi som més a prop, després d’haver recorregut un camí no gens fàcil.