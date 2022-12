La Fundació del Convent de Santa Clara, que presideix sor Lucía Caram i que dirigeix Gabriel Prat Ametlla, ha fet memòria del l’any que és a punt d’acabar. En total, durant aquest 2022, ha atès 24.304 persones i 9.176 famílies, amb una mitjana de 834 per mes. Caram remarca que són persones «amb noms i cognoms» que en algun moment ha atès la fundació, que ahir va presentar en roda de premsa a Barcelona la feina feta.

Una part important de l’activitat d’aquest 2022 l’ha centrat l’ajuda humanitària a Ucraïna, motivada per la guerra que viu aquest país des del 24 de febrer passat, que la fundació ha desplegat al costat de l’Associació de Voluntaris de CaixaBank i de l’Asociación de Mensajeros de la Paz del Padre Ángel, entre d’altres. Respecte a això, destaca que s’ha fet el corredor humanitari més gran de l’estat espanyol d’ençà que va esclatar la guerra portat a terme per una entitat sense ànim de lucre.

L’ajuda a Ucraïna ha inclòs 75 vehicles, bàsicament ambulàncies, però també pickups i furgonetes, fruit d’un repte de partida que es proposava aconseguir-ne 30 i que, no només les va aconseguir, sinó que les va més que doblar.

Enviament de 6.000 nòrdics

Es van enviar 100 equips de reanimació, inclosos els respectius desfibriladors i motxilles d’urgències, i dos tràilers de medicaments. El proper dia 2 de gener hi anirà un tràiler per dur-hi 6.000 nòrdics, a més d’equips de quiròfan donats per l’Hospital Clínic de Barcelona que inclouen quatre equips d’anestèsia, un d’artroscòpia i dues làmpades de quiròfan.

Quant a les persones que es van treure del país en conflicte, la fundació va participar amb Open Arms en dos corredors humanitaris que van possibilitar acollir 90 persones. Amb l’Associació de Voluntaris de CaixaBank s’han organitzat 11 combois humanitaris per traslladar 550 persones acollides per famílies, en pisos cedits per CaixaBank i particulars, i també en pisos llogats per l’entitat manresana. Així mateix, es va col·laborar en el trasllat de 41 soldats ferits de guerra a hospitals de Barcelona i de Madrid i de 7 malalts oncològics, 3 dels quals van ser atesos a l’Hospital Sant Joan de Déu de Manresa. Tots ells acompanyats per les seves famílies. Els ferits que han rebut l’alta tornaran al seu país en el que queda de mes i s’aprofitarà el viatge per recollir-ne mitjançant un corredor humanitari exprés que es mantindrà mentre duri la guerra.

55 pisos amb 220 persones

Quant als projectes per pal·liar la situació de pobresa i exclusió que pateixen un nombre creixent de persones, tal com va destacar Caram, a banda de l’atenció a les esmentades més de 24.000 persones, la fundació gestiona 55 pisos que acullen 220 persones i l’alberg per a persones sense llar, on n’hi conviuen 19. El programa Invulnerables contra pobresa infantil ja és present en 11 territoris de Catalunya i atén 500 famílies. A banda, a la Casa de la Infància, al convent de Santa Clara, s’atenen 150 famílies amb infants. S’han creat aliances per revisar i tractar la vista a 600 infants a l’any i també en el tema bucodental.

En aquest balanç es va posar èmfasi en el programa d’acompanyament amb els Mossos d’Esquadra a joves no tutelats, mereixedor del Premi de l’Associació de Directius de Seguretat Integral-ADSI 2022 . Els programes d’alfabetització i integració per a dones immigrants; les classes de castellà a 40 dones d’Ucraïna i 60 més d’altres nacionalitats; els horts de proximitat i comunitaris, i un reeixit programa de beques que ja han pogut gaudir 18 joves.

Caram va cloure la roda de premsa amb un missatge: «Continuarem mentre tinguem forces i recursos. Les forces m’acompanyen, necessito sumar amb tots per tal que no ens faltin recursos».