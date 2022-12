El PSC de Manresa alerta que el Museu del Barroc costarà 10 milions

El PSC de Manresa afirma que l'operació perquè la ciutat tingui el Museu del Barroc de Catalunya "suma ja gairebé 10 milions d’euros".

Tenint en compte que "inicialment el pressupost aprovat per l’actual Govern de l’Ajuntament era de 5.452.274 euros", el portaveu del PSC a l’Ajuntament i alcaldable Anjo Valentí afirma que "hi ha una desviació pressupostària del 78%, més de 4 milions d’euros".

La causa seria l'augment de costos en els materials de la construcció i altres actuacions no incloses inicialment en el pressupost del projecte.

El candidat socialista atribueix "aquesta desviació" a que "d’entrada no es va disposar d’un projecte total i, per tant, mai hi ha hagut un pressupost general per a tota l’obra".

Considera que "aquest plantejament no ha estat el correcte, perquè suposa una clara manca de planificació".

La conseqüència seria, segons el PSC, "una despesa desmesurada i desproporcionada".

El polític socialista insisteix que està sent "un projecte fet a parts i per trams, sense un pla global i, per tant, que s'ha anat modificant a mesura que s’obtenien ajudes i subvencions".

Valentí afirma que el PSC sempre ha defensat que calia fer el nou Museu del Barroc, tant per l'efecte beneficiós en el conjunt de la ciutat com per la important reurbanització i endreça que ha comportat per a la zona de la Via de Sant Ignasi i les Escodines.

"Guggenheim a la manresana"

Però a dia d’avui, el balanç del que ha suposat la inversió en el seu contingut i edificació "no compensa l’elevat cost que s’ha generat".

Des del punt de vista del seu grup s'ha concentrat massa diners en aquesta obra, encara que l'Ajuntament d'ERC i Junts "pugui pensar que en podrà fer un veritable museu Guggenheim a la manresana. Però aquest no és el cas ni el moment per a la ciutat".

Creu que hauria estat "més equilibrat i oportú dedicar parts de les subvencions i ajudes rebudes -vinculades a patrimoni històric o cultural- a redistribuir-les per a polítiques públiques municipals en el desenvolupament d’altres àmbits culturals i artístics que la ciutat també necessita per al foment de la creació, integració i difusió de les arts".