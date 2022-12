Renfe ha licitat la contractació d'un servei de seguretat amb drons amb una inversió de 3,5 milions. El servei es prestarà a través d'Unitats Mòbils Aèries (UMAS) i el contracte preveu la realització d'un total de 76.720 hores de vol. La iniciativa, dinàmica i complementària als serveis de seguretat actuals, operarà en estacions de tot el territori (Manresa, Sant Vicenç de Calders, l'Hospitalet, Blanes, Maçanet, Mataró o Granollers Centre) i també a la base de manteniment de Renfe a Can Tunis o el taller central de reparacions de Vilanova i la Geltrú. Segons la companyia, la instal·lació d'aquest nou sistema de seguretat amb drons persegueix exercir un caràcter dissuasiu per a lladres i grafiters, i facilitar la seva ràpida identificació.

Per fer-ho possible, es comptarà amb càmeres de gravació permanent que permetran una detecció adequada de les diverses circumstàncies de risc, així com la identificació de persones i de plaques de matrícula de vehicles en qualsevol condició de visibilitat. Per a les condicions d'il·luminació escassa, els equips disposaran de càmeres tèrmiques.

Les Unitats Mòbils Aèries (UMAS) seran operades per pilots de drons que seran, alhora, vigilants de seguretat. Disposaran de tot l'equipament necessari per permetre la seva operació de forma continuada durant tot el dia si fos necessari. El servei està dissenyat per permetre l'operació en la proximitat a zones residencials, mitjançant l'ús de drons de baixa emissió acústica.