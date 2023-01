Muralla del Carme: el tram més xocant de la il·luminació nadalenca a Manresa

La il·luminació de Nadal a Manresa, que avui serà el darrer dia que està encesa, té en la muralla del Carme un cas especialment curiós. Fa anys que només hi ha enllumenat nadalenc en el tram de vorera entre el carrer d’Àngel Guimerà i la carretera de Vic. Enguany, hi ha unes vistoses campanes. El motiu és que els llums tan sols els paguen uns quants botiguers d’aquest banda.

Crida l’atenció que a l’altra vorera del carrer, la fosca, hi ha institucions de la solvència de CaixaBank, la Cambra de Comerç, el Bàsquet Manresa i l’Ajuntament (mercat de Puigmercadal i, a la muralla de Sant Domènec, també fosca, el teatre Conservatori).

La foscor a més de mitja muralla del Carme forma part d’un gran forat negre, pel que fa a l’enllumenat nadalenc, que s’estén, també, per tota la muralla de Sant Domènec, per la carretera de Cardona i per un tros del primer tram del Passeig de Pere III, on hi ha el Santander, La Caixa, Movistar...

Si bé el del Carme és el cas més xocant, també crida l’atenció el del carrer d’Àngel Guimerà, on grans cadenes establertes al vial no col·laboren amb la il·luminació.

Lluïsa Garcia és la comerciant que cada any s’encarrega que no faltin els llums de Nadal a una banda de la Muralla del Carme. Explica que «la paguem els de sempre», sis comerços, i reconeix que «fa molts anys que no m’he preocupat de creuar el carrer per anar a fer recol·lecta a l’altra banda, ni tampoc ningú no m’ha dit res» per afegir-s’hi. Anys enrere, quan els llums es posaven al mig del carrer, recorda que la Cambra sí que havia col·laborat a pagar-los, i que un any en van posar un parell a l’altra banda del carrer, però «ens sortia caríssim».

El resultat és que al tram de can Jorba fins a la carretera de Vic només hi ha llums en un cantó.

Els motius dels implicats

En el cas de la Cambra de Comerç, la gerent, Esther Hernández, preguntada per Regió7, ha explicat que hi ha diversos motius pels quals no col·laboren. D’entrada, «perquè no els ho van demanar». També, perquè la seva seu no està al carrer sinó en un segon pis, i perquè, per la regla de tres d’ajudar al teixit comercial, ho haurien de fer amb tots els carrers on n’hi ha. Si l’any vinent els ho proposen «ho valorarem».

CaixaBank va obrir portes el juliol del 2020 als baixos del xamfrà de can Jorba. Fonts de La Caixa han comentat que «no tenim coneixement que personalment ens hagin entrat a demanar» la col·laboració per posar l’enllumenat nadalenc, i que no és un tema que tingui a veure amb la política general de l’empresa.

Pel que fa al Bàsquet Manresa (Baxi Manresa), propietari del bingo que hi ha a la muralla, fonts del club han respost que «no en sabem res» perquè els comerciants «no n’han parlat amb ningú».

Sobre el fet que ni a la banda de la muralla del Carme, per on s’entra al mercat municipal de Puigmercadal, ni a la de Sant Domènec, on hi ha el teatre Conservatori, no hi hagi il·luminació, l’Ajuntament valora que el seu paper «s’ha centrat en la il·luminació de places, entrades a la ciutat i de punts que fan de nexe entre carrers. Un cop acabi la campanya, se’n farà valoració per millorar aspectes de cara als propers anys», ha puntualitzat.