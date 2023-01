La Companyia de Jesús, en general, i el Santuari de la Cova de Manresa, en particular, estan de dol. Ha mort el pare Lluís Magriñà, que va ser superior de la Cova des del 5 d'abril de l'any 2015 fins l'any passat, quan va ser rellevat pel pare David Guindulain com a Superior de la Comunitat, amb Xavier Melloni com a director del Centre Internacional d'Espiritualitat Ignasiana, i Lluís Pagés, antic gerent, com a nou director adjunt. Magriñà, de 76 anys, un jesuïta amb molt de món i amb un caràcter molt bonhomiós, ha mort a causa d'una forta caiguda que ha precipitat el seu traspàs. A les 12 s'ha celebrat una missa a la Cova i, de moment, no se sap quan serà el seu funeral.

El 2015, el finat va rellevar el pare Francesc Riera com a superior de la Cova, continuant la tasca iniciada per ell amb l'objectiu de posar al dia els equipaments del santuari pensant en la celebració, el 2022, dels 500 anys de l'arribada de sant Ignasi a la capital del Bages, que van tenir com a cirereta del pastís el guarniment de l'església amb els mosaics de Marko Rupnik. El pare Magriñà era una persona amb una mentalitat molt oberta, esperit que va voler transmetre al funcionament del santuari. Amb ell, també es va materialitzar l'oratori mirant cap a Montserrat construït als jardins de la Cova, a banda d'altres millores, com l'ampliació de l'alberg Lluís Espinal. La biografia Lluís Magriñà, nascut a Barcelona el 1946, va entrar a la Companyia de Jesús el 1964 i va ser ordenat sacerdot el 1976. Era llicenciat en Teologia i va estudiar Educació Comparada a la Universitat de Chicago, als Estats Units. Es va dedicar, sobretot, al món de l'ajuda humanitària i de la cooperació per al desenvolupament. Després de cinc anys al Txad, va ser fundador i director 15 anys de l'ONG Intermón. Més endavant, des de l'any 2000 fins al 2007 va dirigir el JRS, tasca que el va portar a viatjar per tot el món, visitant els projectes d'aquesta entitat i avaluant les necessitats més urgents per atendre. Ha estat consultor del Pontifici Consell per als Migrants i Itinerants del Vaticà. L'educació va ser un altre camp d'acció del jesuïta: durant quatre anys va ser delegat d'educació dels col·legis de Jesuïtes de Catalunya. Va fundar Jesuïtes Educació, la xarxa que reuneix els col·legis de la Companyia de Jesús a Catalunya. Des del 15 de juny del 2008 fins al juny del 2014 va ser Superior Provincial dels Jesuïtes de Catalunya.