Antoni Massegú serà el director de l'escola pública hereva de la Joviat

Antoni Massegú i Calveras, actual regidor d'Esports de Manresa i, fins el desembre passat, director dels Serveis Territorials de Polítiques Digitals i Territori de la Catalunya Central, serà a partir del curs vinent el director de l'Escola d'Ensenyaments Obligatoris hereva de la Joviat, després que el centre demanés a la Generalitat que pogués fer el salt d'escola concertada a pública per tal de fer-la sostenible, i que la Generalitat ho entomés, tal com va informar aquest diari el novembre passat. El curs vinent, per tant, deixarà de ser un centre concertat pel que fa als estudis obligatoris (infantil, primària i ESO) i passarà a ser públic i a dependre de la Generalitat.

Massegú és professor de secundària des de l'any 1998. Ha exercit als instituts Lacetània de Manresa, Milà i Fontanals d'Igualada i Cal Gravat de Manresa, on també va ocupar el càrrec de director durant vuit anys, fins al 2016, en què va passar a ser director dels Serveis Territorials d'Ensenyament a la Catalunya Central i, posteriorment, director general de Centres Públics del Departament d'Ensenyament (2017-2018). L'any 2018 va tornar a les aules i des del novembre del 2020 és el director dels Serveis Territorials de Presidència a la Catalunya Central. Actualment, a banda de regidor d'Esports de l'Ajuntament de Manresa, és professor de matemàtiques a l'Institut Cal Gravat.