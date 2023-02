L’Ajuntament atribueix a un descuit que un pilar del Pont Nou estigui inacabat

Un descuit de l’empresa responsable de les obres. Aquesta és l’explicació que ha donat l’Ajuntament al fet que hagi quedat inacabada una part de la base d’un dels pilars del Pont Nou. Segons les fonts del consistori, es tracta de dos metres lineals i havien de quedar completats el mes passat. Dijous de la setmana passada encara no s’hi havia fet res.

L’alerta que una part d’un dels pilars no està acabada la va fer un particular, després que l’Ajuntament donés per finalitzada la darrera fase del projecte de rehabilitació i reforç estructural del Pont Nou el desembre passat. Les dues primeres fases s’havien fet set anys enrere, amb un llarg parèntesis sense obres entremig fins a arribar a la tercera i última.

A la base d’un dels pilars hi falta una part de l’última filera de carreus i la cobertura de lloses que serveix perquè l’aigua de la pluja no malmeti el morter i no perjudiqui l’estructura que, sense les lloses, queda exposada a les inclemències del temps; si hi penetra l’aigua de la pluja, es dissol el morter i s’estoven els carreus.

El Pont Nou, d’època medieval i estil gòtic, va ser construït entre els anys 1318 i 1323 sota la direcció de Berenguer de Montagut, considerat un dels mestres d’obres més importants de la Catalunya del segle XIV, que també va dirigir la construcció de la Seu i l’església del Carme de Manresa, i de l’església de Santa Maria del Mar de Barcelona.

L’any 2001 es va tancar el pont al trànsit rodat, el 2011 l’Ajuntament va encarregar un estudi per avaluar l’estat de conservació de l’estructura i, finalment, el 2013 -en què va ser declarat Bé Cultural d’Interès Nacional- es va encarregar el projecte, dividit en tres fases. El 2015 es van iniciar les obres de les dues primeres fases. Els treballs van permetre reforçar l’estructura, posar un nou paviment i instal·lar xarxes de serveis i una nova il·luminació per embellir el pont. Van costar 600.000 euros. La darrera fase, amb una inversió de 275.000, va començar l’agost passat i va servir per reparar les fissures i esquerdes d’alguns arcs de la construcció, que, originàriament, mesurava prop de 179 metres, la qual cosa el convertiria en el viaducte medieval més llarg de Catalunya. L’arranjament dels accessos al cementiri i l’eliminació d’un arc per fer la carretera de Cardona el van reduir als 140 metres actuals.