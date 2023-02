Els paletes escombraven aquest matí la nova part, ja acabada, de la plaça de Sant Ignasi de Manresa, on hi havia l'antiga Sala Ciutat, pensant en la inauguració a la tarda de l'escultura que deixarà el Gremi de Constructors de Manresa i Comarca a la Festa de la Llum. El gremi celebra 700 anys aquest 2023 i és l'administrador de la festa manresana per excel·lència.

El nou espai, que s'ha adequat amb un pressupost de 401.000 euros que es finança en bona part (360.000 euros) a través del conveni signat amb Criteria Caixa per a la Fàbrica Nova, inclou uns parterres octogonals al voltant de la capella del Rapte, que ha guanyat visibilitat, on s'ha volgut donar protagonisme a la vegetació amb la plantació d'espècies que evoquen quatre paisatges del Camí Ignasià: Loiola, l’Ebre, Montserrat i Manresa. Es tracta d'un projecte de l'estudi barceloní d'arquitectura Batlle i Roig que aquest diari ja va avançar en el seu dia, alguns elements del qual (de moment) no han quedat reflectits a la nova plaça, com uns canals d’acer corten que han de circumval·lar els amfiteatres verds per acabar convergint en amples cascades, situades als extrems, des d’on s’aportarà l’aigua de pluja cap al centre de les zones verdes, on al seu torn hi haurà pous de graves, per tal d’assegurar una millor infiltració cap al sòl. .

La nova plaça, que ocupa una superfície de 1.008 m2, ha deixat a la vista a l'interior d'una de les jardineres vestigis de l'antiga església de Sant Ignasi que es van localitzar en les excavacions arqueològiques realitzades el 2016. A banda, s'ha senyalitzat al terra, en una placa de ferro envellit i amb una fletxa, el punt on es trobava el portal de l'antiga església, de la qual també se n'han fet ressaltar les empremtes que en van quedar a la vista a la paret mitgera que va emergir quan es va enderrocar la Sala Ciutat.

A la plaça nova també és on s'ha col·locat la nova escultura que la presidirà, tapada amb una lona fins al moment de la inauguració, aquesta tarda, a 2/4 de 7.

El museu, a finals d'any

Pel que fa a les obres del futur Museu del Barroc de Catalunya, les lletres del qual ja figuren (una mica petites) al capdamunt de la nova entrada principal, el juny passat va finalitzar la segona fase corresponent als accessos i la primera de les dues fases corresponents als acabats i a les instal·lacions. La segona fase dels acabats i de les instal·lacions havia de començar a finals d’any. Amb aquesta actuació, les obres es donarien per acabades, amb la voluntat que el nou equipament pugui obrir portes a finals del 2023.

L'antiga construcció

El complex edificat de l’antic Col·legi Sant Ignasi constava, principalment, de l’edifici al voltant del claustre i d’una església barroca adossada a l’ala oest. De l’església i de les ales nord i oest del claustre, se n’inicià la construcció al segle XVIII, mentre que les ales sud i est foren construïdes a finals del XIX. L’església va ser enderrocada durant la Guerra Civil Espanyola i a l'espai que va deixar alliberat s’hi va construir el 1960 un teatre amb solucions constructives austeres i senzilles. Va rebre el nom de Sala Loiola i, més endavant, el nom de Sala Ciutat. L’edifici, després d’anys en desús, es va enderrocar el 2015, permetent l’ampliació de la plaça.