Una inversió de 300.000 euros ha permès reparar els malmesos terrats laterals, entre d'altres elements, de l'Auditori de Sant Francesc de Manresa (s. XVII), una intervenció que era imprescindible dur a terme per evitar el lent però imparable deteriorament de l'equipament. La presentació de l'actuació, que va acabar el setembre passat, s'ha fet aquest dijous al matí i ha servit per anunciar que l'Ajuntament i l'Orfeó Manresà estan preparant un conveni segons el qual l'entitat cedirà definitivament a la ciutat l'equipament del carrer de Sant Francesc, que és de la seva propietat, per a usos culturals. El conveni encara no està acabat.

Les obres que s'han fet ara ja es van anunciar el 2020. Aleshores es va explicar que s'havia decidit ajuntar una partida prevista el 2019 amb una del 2020 per fer-ho tot plegat. Finalment, no es va fer fins l'any passat. L'actuació acabada la tardor passada va durar quatre mesos. Un cop enllestida, es va observar que hi havia alguns punts en els quals calia fer alguna actuació més que va assumir l'Ajuntament i que ho va allargar una mica en el temps.

Des de l'any 1982 l'Ajuntament ja té cedit durant 50 anys l'auditori per part de l'Orfeó Manresà per poder-hi fer millores i donar-li ús, però han passat els anys, ja en fa 41 d'aquest acord, i pràcticament no s'hi ha fet res fins l'any passat perquè, "fins ara, malauradament, no hi havia hagut els recursos o les voluntats de tirar endavant aquesta rehabilitació absolutament necessària per tornar a posar en funcionament aquest edifici", ha valorat l'alcalde Marc Aloy. Ha afegit que en els nou anys que queden d'aquesta cessió la intenció és posar-lo al dia; "hi abocarem molts diners". En concret, ha avançat que entre aquest any i el vinent la idea és redactar el projecte per fer nova la coberta principal, actuació que preveu que costi 300.000 euros més. Cal esperar que el Govern que surti de les eleccions municipals del maig vinent pensi el mateix, ara que es fa aquest anunci, justament a les portes de les eleccions.

Tant Aloy com Montserrat Corrons, presidenta de l'Orfeó Manresà, han coincidit que no tindria massa sentit fer les obres i que l'equipament tornés a mans de l'Orfeó que, per altra banda, ha remarcat Corrons, no disposa de les eines per poder-lo mantenir. La millor sortida que han trobat ha estat que passi a ser un equipament municipal cultural. Com a contrapartida de la cessió, s'ha comentat que l'Orfeó en pugui fer ús.

El conveni s'està negociant

Per a Aloy, "si justament ara comencem a fer inversions importants perquè aquest edifici torni a l'Orfeó d'aquí a nou anys, és una despesa que com a ciutat no rendibilitzaríem". Corrons ha comentat que, en veure que s'aproximava la finalització de l'actual cessió, "la junta de l'Orfeó ens vam plantejar què en faríem nosaltres de l'Auditori de Sant Francesc quan tornés a ser propietat de l'Orfeó. Ens va semblar que no ens podíem permetre que un equipament tan gran deixés de ser part de la ciutat, per dues raons. Una part, l'econòmica; com a entitat i associació de la ciutat, tenir això en propietat i mantenir-ho no és fàcil i, per altra banda, limitar-ho només al nostre ús ens va semblar que era molt pobre, i va ser quan vam iniciar les converses amb l'Ajuntament per dir que ens sembla que l'auditori ha d'acabar formant part de la xarxa cultural de la ciutat. Evidentment, tenint alguna mena de compensació en el sentit de l'ús de l'espai, però sí que volem arribar a un acord amb aquest conveni que estem negociant".

La previsió és que es pugui signar "ben aviat, no perquè s'hagi de fer el traspàs ja mateix sinó per tenir el full de ruta ben encarat. El traspàs potser serà d'aquí a tres, quatre o cinc anys. Tot depèn de com vagin evolucionant les obres, però la voluntat és que, si pot ser d'aquí a dos anys, millor que d'aquí a quatre o nou".

La visita d'obres, amb la participació de membres de l'Orfeó Manresà i també del regidor David Aaron López, ha permès accedir als terrats laterals on, malauradament, els excrements dels coloms omplen molts espais. Lluís Piqué, arquitecte responsable de l'actuació, ha explicat que en un punt dels que tornaven a estar plens d'excrements en van treure tres contenidors plens. També ha explicat fil per randa l'actuació.

Després de la que es faci a la coberta, ha informat Aloy, el proper pas ja serà la rehabilitació de l'edifici, inclosa la façana principal, del qual n'ha destacat el fet que és un tipus d'equipament cultural del qual no disposa la ciutat, amb cabuda per a unes 300 persones i amb una bona acústica que el fa ideal per a audicions de cant coral i musica de cambra, per exemple. "Després de fer la intervenció no pot quedar buit i això és el que potser hagués passat si se n'hagués de fer càrrec en solitari l'Orfeó". Els ha agraït "la generositat".