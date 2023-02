El PSC de Manresa considera que l’equip de govern d’ERC i Junts a l’Ajuntament hauria d’intentar «reunificar» les dues associacions de taxistes: Ràdio Taxi Manresa i Taxis Manresa, separades des del setembre del 2012, que és quan es va fundar oficialment la segona, tot i que amb anterioritat ja hi havia un reduït grup de taxistes que operaven amb aquest nom.

El portaveu del grup municipal socialista, Anjo Valentí, creu que la reunificació seria pel seu propi interès com a col·lectiu «per economies d’escala i així comptar amb una única centraleta», i que repercutiria en una millora del servei als usuaris.

El polític socialista considera que se’ls podria facilitar un local a prop de la parada mentre esperen serveis i també va proposar, en el darrer ple municipal, la creació d’una app del taxi a Manresa mitjançant la qual «l’usuari pugui veure el recorregut fins que el taxi arriba al punt de recollida sol·licitat».

Segons el polític socialista, «alguna cosa no s’ha fet bé» per part de l’Ajuntament, tant l’actual com els anteriors, en relació al sector i que s’exemplifica en que l’ordenança en vigor dati de l’any 1983, fa 40 anys.

Segons Anjo Valentí, el del taxi «ha de ser un servei públic essencial, però tractem els seus treballadors, que són autònoms, sense tenir cap consideració respecte la feina que desenvolupen».

Segons el portaveu socialista, si es vol que ofereixin un bon servei nocturn, malgrat que els professionals no el considerin viable a Manresa, cal posar al seu abast les condicions perquè estigui garantit que el puguin desenvolupar adequadament.

Per exemple amb millors condicions de seguretat i que la Policia Local s’encarregui de filtrar les trucades. Proposa negociar amb el sector reforçar el servei nocturn entre les 10 i les 12 de la nit i «establir un servei nocturn de microbús des dels punts amb més demanda», com seria des de l’hospital Sant Joan de Déu de la Fundació d’Althaia fins al centre.

Hi ha tendència a pujar al taxi per la dreta?

El PSC va assegurar en el darrer ple que la parada del carrer Guimerà està mal ubicada perquè està situada la banda esquerra de la marxa quan la tendència dels usuaris és fer servir la porta de la dreta per entrar i sortir del vehicle. El portaveu socialista Anjo Valentí va explicar que els taxistes «es queixen amb raó de que la seva parada principal del Guimerà està mal ubicada. . En general, quan s’entra a un taxi es fa per la porta del costat dret, que dona al bell mig de la calçada».