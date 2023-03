Les obres per fer un Guimerà sense cotxes ni tampoc bus entre la Muralla i Crist Rei generaran canvis importants en la mobilitat. Entre d’altres, comportaran canviar el sentit de la circulació actual de sis carrers, ja sigui en tot el vial o només en un tram.

En el cas del tram des de la plaça de Crist Rei fins al Bruc, que també es transformarà i que només tindrà un carril de pujada (ara és de doble sentit) i permetrà el gir, actualment prohibit, a l’esquerra, s’ampliaran les voreres i s'arbraran. Al tram del Saclosa entre Bruc i plaça de la Independència, que canviarà el sentit de la circulació (ara és de pujada i serà de baixada), s’ampliarà la vorera de la banda del pàrquing Saclosa i s’arbrarà.

Al carrer del Cardenal Lluch també s'invertirà el sentit de la circulació actual. Serà de baixada. S’ampliaran les voreres, s’hi plantaran arbres i desapareixeran les places d’aparcament que hi ha en una banda.

El gir a l'esquerra que hi ha ara al Pompeu Fabra, que desapareixerà amb al canvi de sentit, es podrà fer al Bruc per anar cap al sector plaça Catalunya.

Per la calçada dreta del Passeig en direcció Crist Rei és per on baixarà el bus, que ara passa just per la de l’altra banda, on hi ha el forn Cal Moliné, per anar al Guimerà. Amb els canvis previstos, aquesta calçada, que ara és de baixada, passarà a ser de pujada, com ja havia estat. De Crist Rei al carrer de Canyelles serà illa de vianants -llevat dels cotxes que hi puguin passar: emergències, serveis, veïns...- i del Canyelles cap a la plaça Espanya, hi passaran els cotxes de pujada. El canvi de sentit s’ha fet pensant en els vehicles que vulguin arribar de la carretera de Vic al Passeig que, tal com mostra el mapa, hauran d’anar a trobar el carrer de Puigterrà de Baix, fins al Circumval·lació i, d’aquest, anar cap al Passeig pel Canyelles, que també canvia el sentit de la circulació.

El carrer de Sant Joan Baptista de la Salle (Esquilets) també canviarà el sentit de la circulació actual. Passarà a ser de baixada, però només s’hi podrà passar fins al carrer del Bonsuccés. A partir d’aquí caldrà girar per aquest vial. Només podran utilitzar el tram dels Esquilets del Bonsuccés en avall els veïns amb gual, cotxes d’emergències, neteja, taxis i per fer càrrega i descàrrega, com passa ara al Sobrerroca en relació amb la plaça Major. És probable que es reguli també amb el sistema de fotomultes.