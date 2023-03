La Generalitat acaba de treure a concurs públic el projecte constructiu i arquitectònic del soterrament de la línia dels Ferrocarrils entre Manresa Alta i plaça Espanya, on hi ha d’anar la nova estació un cop s’hagi eliminat l’actual Baixador dels Catalans. La redacció del projecte puja a més de mig milió d’euros.

I també acaba d’adjudicar l’estudi informatiu i el projecte constructiu de la perllongació de la línia fins el parc de l’Agulla, que tindrà també una nova estació al barri de La Parada nova. En aquest cas són prop de 300.000 euros i s'ha adjudicat al mateix temps perquè un cop esigui redactat el projecte les obres comencin de seguida. Per guanyar temps.

Ho ha anunciat aquest migdia el conseller de Territori, Juli Fernández, en una visita que ha fet a Manresa, acompanyat de l’alcalde, Marc Aloy. Tot plegat suposarà una inversió de 46 milions d’euros. 36 per les obres de soterrament, que en diuen oficialment d’integració urbana, i 10 pel perllongament.

L’acte s’ha dut a terme precisament on hi haurà, metre amunt metre avall, la nova estació de La Parada. A prop del parc infantil per on hi passa uns mstres més enllà la via del tren dels Ferrocarrils que ara és de mercaderies i que s’aprofitarà per transportar viatgers fins, de moment, a l’Agulla.

«El que fa la Generalitat és comprometre’ns amb Manresa per fer una vida millor i més fàcil als manresans. I la millor forma de fer-ho és donant passes endavant». Les licitacions ho són, ha dit el conseller.

Pel que fa al soterrament de la línia és previst que en 10 mesos s’hagi enllestit el projecte i es pugui anar ja, posteriorment, a la licitació de les obres. Uns mesos més. En un any i mig podrien començar les obres, ha assegurat el conseller.

Els dos projectes suposaran una transformació de la ciutat, ha comentat l’alcalde Aloy. On ara hi ha la via del tren que mena cap el Baixador hi apareixeran espais nous que permetran relligar carrers i barris de la ciutat.

Del perllongament fins a l’Agulla ha comentat que pot beneficiar directament els 6.000 veïns que viuen a La Parada i els 2.000 treballadors del polígon dels Dolors. «Transformem aquest tren en un metro de la ciutat» amb l’estació central a plaça Espanya, i un metro comarcal.

El conseller Fernández ha remarcat que hi ha veïns com els de La Parada que ja tenen via de tren, però no tenen tren. Ara tindran via, estació i tren.

A l’acte també hi ha participat el president de Ferrocarrils, Toni Segarra, el director general d’Infraestructures i Mobilitat de la Generalitat, David Prat, i la delegada del Govern a la Catalunya central, Montserrat Barniol.