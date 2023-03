El periodista i escriptor manresà Genís Sinca pronunciarà aquest dimecres, a les 8 del vespre, a l'auditori de La Plana de l'Om, el pregó de Setmana Santa a Manresa, que obrirà el programa d'actes previst enguany. L'any passat el pregoner va ser l'historiador manresà Francesc Comas.

El cap de setmana ja hi haurà actes. El Diumenge de Rams, dia 2 d'abril, al matí, tindrà lloc la Festa del Banderer, amb el relleu de Joan Lladó i Casals com a Capità Manaia per Carles Marquès i Soranells. Marquès és la tercera generació d’Armat i el seu fill, Adrià, que porta la banda musical del maniple, la quarta. La festa constarà d'una desfilada dels Armats de Manresa pels carrers de la ciutat.

A les 8 del vespre es farà la Processó del Silenci, recuperada l'any passat, després d'haver-se perdut el 1968, i que van fer possible uns 120 participants. La sortida serà de la basílica de la Seu amb la participació de l'Associació Reparadora de Pius IXè, el Cos de Portants del Sant Crist, la Venerable Congregació de la Verge dels Dolors i els Armats de Manresa. Al maniple dels Armats hi haurà tres o quatre dones llanceres. L'any passat hi va haver la primera.

Dimarts, 4 d'abril, a les 9 del vespre, a la Seu, tindrà lloc un concert de la Polifònica de Puig-reig. Serà el primer any que es programa una actuació musical per Setmana Santa a Manresa, que es vol mantenir a partir d'ara. La polifònica oferirà un repertori amb música sacra, música espiritual i fragments d'"El Messies" de Georg Friedrich Händel. Les entrades anticipades es poden comprar en aquest enllaç.

La processó del Divendres Sant

El 7 d'abril, tindrà lloc la Processó del Divendres Sant, amb l'exposició de passos a les 10 del matí. La Confraria del Natzarè serà a Ca la Buresa (plaça de Fius i Palà, núm.1); el pas de la Macarena, a la basílica de la Seu, a partir del 2 d’abril; la Confraria de la Bona Mort, a la Casa Rius-Pastor (carrer de Jaume I, núm. 1-3). A les 11 del matí es farà el solemne Via Crucis a la Seu, organitzat per l'Associació Reparadora de Pius IXè i Cos de Portants del Sant Crist. A les 6 de la tarda, el Ball de la Dansa de la Mort a la plaça de Sant Domènec, el trasllat del pas del Natzarè a la Seu i el Ball de Moixiganga del Casal Cultural Dansaires Manresans. A 2/4 de 7 de la tarda, la presentació d'Honors del Maniple dels Armats de Manresa al Governador de la Minorisa Romana, a Sant Domènec. A 2/4 de 8 del vespre, el Ball de la Moixiganga vora l'entrada a la Seu, i a les 8, l'arribada de la formació dels Armats a la basílica, l'avís al temple del Capità Manaia, l'obertura del temple i la sortida de la processó.

A les 11 de la nit, a l'arribada a la Seu, trobada del Sant Crist de l'Associació Reparadora Pius IXè amb la Verge de la Germandat Esperança Macarena.

Participants a la processó:

Armats de Manresa-Pas i Confraria del Natzarè

Associació Reparadora de Pius IXè

Cos de portants del Sant Crist

Reial i venerable Congregació de la Bona Mort

Dansa de la Mort de Manresa

Pas i Penó de la Congregació de la Verge dels Dolors

Pas del Sant Sepulcre i Confraria de la Puríssima Sang de Nostre Senyor Jesucrist

Relíquia de la Santa Espina portada per la Presidència

Pas de la Germandat Nostra Senyora de l'Esperança Macarena, amb madrines i banda de música.

Evolucions durant la processó: