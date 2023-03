Aigües de Manresa estudia reduir la pressió que arriba a les llars per la sequera

Aigües de Manresa està portant a terme un estudi per aplicar reduccions de pressió a la xarxa com a mesura d’estalvi.

Segons la companyia municipal, "la gestió de pressions permetria optimitzar la xarxa, a la vegada que s’assegura un servei suficient i eficient en els usos i consumidors finals".

Aigües ha assegurat que el coneixement de la xarxa i l’estabilitat del servei "ens ha permès iniciar un estudi sobre l’aplicació de reduccions de pressió, ja siguin permanents o en horari limitat (principalment nocturn)".

Cal anar amb compte

Es tracta d'una acció que cal fer amb compte per evitar problemes que es puguin originar en edificis i zones elevades, així com per evitar l’augment d’estanqueïtat de la xarxa. Aquest estudi, que inclou proves puntuals en certs sectors de la ciutat és imperceptible per al consumidor final, però si que té un impacte positiu tant per aquest, que veurà reduït el seu consum, com per a la ciutat.

Si la ciutat entra en fase d’emergència per sequera, aquesta mesura s’hauria de sumar a les previstes en el Pla de sequera de Manresa i el Pla especial d’actuació en situació d’alerta i eventual sequera (PES) de l’Agència Catalana de l’Aigua.

Quines restriccions tenim actualment?

Les restriccions actuals es poden consultar tant a la web d’Aigües Manresa com a la pàgina de l’Agència Catalana de l’Aigua.

El 7 de març, la Generalitat de Catalunya va anunciar l’entrada a l’escenari d’excepcionalitat per sequera.

Ordenança municipal

D'altra banda, l’Ajuntament de Manresa redactarà i aplicarà, a proposta de Fem Manresa, una ordenança que permetrà sancionar aquelles persones que facin un ús indegut de l’aigua. Fins ara no es podien aplicar sancions municipals per aquest concepte.

Segons va explicar el regidor de Ciutat Verda, Pol Huguet, en el ple municipal de febrer, «el règim sancionador vol perseguir les males conductes i serà adaptable a cadascuna de les fases de la situació de sequera».

Huguet va afirmar que «quan no s’estigui en fase de sequera les multes seran molt baixes o inexistents», però si la situació és d’emergència les sancions seran «molt més altes i per molts més temes».

Modulació

Així que hi haurà una modulació del tipus de multes i els imports, la qual cosa «no vol dir que no haguem de revertir o anar a corregir tots els mals usos que es fan, fins i tot, quan no hi ha situació de sequera», va afegir.

La moció aprovada afirma que s’iniciaran els tràmits per crear l’ordenança per a l’estalvi d’aigua «en el menor període de temps possible». A instàncies de l’equip de govern també es ve afegir com acord que l’alcalde dictarà un ban per demanar la col·laboració de la ciutadania per fer front a la sequera i oferir consells i recomanacions per tal que faci un ús responsable de l’aigua.

La moció afirma que ja existeix una proposta de pla d’emergència en situacions de sequera, que data de desembre de 2021, elaborat conjuntament per Aigües de Manresa i l’Ajuntament que està pendent d’aprovació definitiva de l’Agència Catalana de l’Aigua i que contempla que «s’elaborarà una ordenança municipal d’estalvi d’aigua on quedin recollides totes aquelles mesures destinades a reduir la demanda en funció de cada estat de sequera»,