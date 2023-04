Els botiguers opinen que no n’hi ha prou amb tenir un vial més maco

Mentre que, pel que fa als usuaris, perdre la parada de bus a Guimerà genera divisió d’opinions, pel que fa als botiguers amb qui va parlar aquest diari hi ha total unanimitat en el sentit que tenir un carrer més maco no serà suficient per millorar la situació del comerç.

Els botiguers consultats coincidien que ja fa anys que la manca d’aparcament gratuït o no tan car com la zona blava i els aparcaments de pagament que hi ha al centre de Manresa ha traslladat clientela a altres ciutats com Vic. Ara, n’hi ha que creuen que, sense el bus bombejant gent constantment al centre, la situació podria empitjorar.

Una dependenta de la botiga Yves Rocher valorava que «el bus porta gent» i que a ella ja li està bé el carrer tal com està actualment. «Ja ens queixem ara que no ve gent i encara serà pitjor». Explicava que hi ha clientela que li comenta que els costa més deixar el cotxe a la zona blava que el que han de pagar per un servei estètic, i que «ja no venen».

Esmentava que tenir una plaça de pàrquing per no haver de donar voltes per arribar a la feina pot costar uns cent euros al mes.

Lluïsa Garcia, de la botiga L’Etamin, posa en dubte que la transformació del Guimerà s’acabi materialitzant perquè, si bé l’Ajuntament no ha donat encara cap cost aproximat, creu que amb tot el que es vol fer (també es faran millores al Saclosa, plaça de la Independència, Cardenal Lluch i Pompeu Fabra) no arribaran els diners. Va voler aclarir que la decisió de fer per a vianants el vial ha estat de l’Ajuntament. «A nosaltres ens van demanar si volíem que hi passés el bus o no, però no si volíem que fos només per a vianants».

Al seu entendre, el gran problema és la manca d’aparcament i no creu que trobin a faltar que hi passi el bus constantment.

«No volem persianes abaixades» i «volem un carrer que sigui molt atractiu i que porti gent» i «aparcament gratuït». Són les paraules de Roser Manzano, dependenta de la botiga SG4. Sobretot, deia, aparcament, «pensant en la gent que ve de fora. És un tema prioritari, si no volem que se’n vagin a altres ciutats». Com a inconvenient que fa que el carrer de Guimerà no tingui l’esplendor que voldria citava, també, l’elevat preu dels lloguers, que fa que alguns locals estiguin desocupats des de fa mesos i anys.

Georgina Durany, de Nails, és del parer que «tenir la parada del bus a prop és bo» perquè els usuaris són clients potencials. El tema de l’aparcament també va sortir a la conversa i que la gent se’n va a Vic per aquest tema. Afegia que «a Terrassa van fer per als vianants una zona i han tancat molts comerços». En el procés participatiu ella va votar que no a treure el bus. Insistia en el tema de l’aparcament. «El problema de Manresa és l’aparcament. Si no n’hi ha, la gent no vindrà. Hi ha gent de comarca que abans venia i que ens diu que per pagar deu euros per aparcar, no venen».

A temporades, el comerç regala tiquets de pàrquing de mitja hora, que «paguem nosaltres».

A la 1, ahir, el carrer Guimerà havia quedat gairebé buit. Que moltes botigues abaixin la persiana al migdia no ajuda a mantenir-hi l’ambient. Una botiguera explicava que tenir obert al migdia suposaria fer horaris intensius amb més personal i que això costa uns diners que molts comerços no tenen.