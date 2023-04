L’aparcament del Pont de Ferro de Manresa comptarà amb un sistema digital a base de càmeres que detectarà i informarà al moment de l’ocupació de les places i de quantes n’hi ha de lliures. Les dades es publicaran cada minut a una plataforma anomenada Sentilo de la Diputació de Barcelona que és qui paga el projecte. A més a més, la previsió de l'Ajuntament és instal·lar un panell informatiu a l’entrada de la ciutat per informar als conductors dels llocs disponibles.

El diputat d’Innovació, Governs Locals i Cohesió Territorial de la Diputació de Barcelona, Marc Verdaguer, i l’alcalde de Manresa, Marc Aloy, han signat un conveni per instal·lar el sistema de monitorització. Detectarà el percentatge de places disponibles a través del processament i anàlisi de les imatges digitals.

Actualment, ja hi ha un panell informatiu a l’alçada del Pont Vell que informa de les places lliures en temps real als pàrquings dels Quatre Catons, la Seu Centre i el Centre Històric. El nou repte era fer el mateix però en un espai descobert, gratuït, sense barreres per entrar i sortir. «La tecnologia és diferent en un cas i en l’altre», ha explicat a Regió7 el regidor de Qualitat Urbana, Via Pública i Ciutat Intel·ligent, Josep Gili.

Se’n va parlar amb la Diputació de Barcelona i es va resoldre fer una mena de prova pilot innovadora a l’aparcament del Pont de Ferro, que no arriba a les 200 places. «Té unes dimensions raonables, és a l’altra punta de la ciutat respecte el Pont Vell i es tracta d’un aparcament dissuasiu».

Es controlarà amb càmeres i no pas amb sensors com passa en altres llocs.

Les càmeres capturaran la informació dels vehicles que hi ha, l’espai que ocupen i quin percentatge de places lliures hi ha. El sistema detecta vehicles mitjançant el processament i l’anàlisi d’imatges a través d’algoritmes basats en la intel·ligència artificial.

El funcionament consisteix en un conjunt de càmeres i una instal·lació d’enllumenat que capta les siluetes dels vehicles, i identifica així si una plaça d’aparcament està ocupada o no. Només s’envia la dada del nombre de places ocupades. Van a parar a la plataforma IoT (Internet de les coses) de gestió urbana SENTILO, que la Diputació de Barcelona posa a disposició dels ajuntaments. La previsió és que cada la dada es publiqui en aquesta plataforma cada minut.

El suport econòmic de la Diputació està destinat a cobrir les despeses de la contractació del sistema de monitorització de places i del seguiment, i assessorament tècnic. L’ajut és de poc més de 18.000 euros.

Segons el regidor Gili, amb el nou sistema «tindrem dos formats d’informació. La dels pàrquings tancats amb les places exactes, i la d’espais oberts sense barrera». Tot plegat ha d’ajudar a «descongestionar de cotxes la ciutat".