Impulsem Manresa considera que l’Ajuntament "no està sent gens transparent amb el projecte del Museu del Barroc, tant pels continus retards en la inauguració de l’espai com pel silenci mantingut entorn a la xifra total que sortirà de les arques municipals". D’una banda, fa notar, "al llarg dels últims mesos s’ha pogut constatar com el govern endarreria diversos cops el termini per poder obrir el museu. Primer, es va explicar que s’inauguraria a finals de l’any passat i, per tant, en aquests moments ja hauria d’estar en ple funcionament; però, segons una informació publicada al diari Regió7 el passat 14 de març, ara ja es parla de principis del 2024 com el moment d’obertura previst".

Per altre costat, consideren que "cal més claredat sobre la xifra total que li costarà a l’Ajuntament aquest museu. Sabem que, aproximadament un 65% de la inversió requerida, se sufragarà a través de subvencions, però fa pocs mesos el mateix govern va reconèixer que el cost global -inicialment de 8 milions-, s’hauria enfilat com a mínim fins als 9 per l’increment de preu de matèries primeres". Per a Joan Vila, candidat a l’alcaldia per Impulsem Manresa, «el Museu del Barroc és un projecte que demostra el nivell insatisfactori de gestió de projectes per part de l’Ajuntament. Una total manca de control dels calendaris, un increment desmesurat dels pressupostos, acompanyat de l’escàndol que ha acompanyat la licitació de la museografia, donen una imatge molt negativa del govern en general i més específicament de la regidora de Cultura, que ha fet un paper proper al ridícul en tots aquests afers.» Podria haver allotjat el futur arxiu Vila també fa notar que "un fet que el públic desconeix és que tota la inversió prevista tindrà un resultat concret: el Museu del Barroc, quan s’inauguri l’any que ve, si es compleixen els terminis, només ocuparà la meitat d’una planta de l’edifici. Tenint en compte que l’edifici té planta baixa i tres plantes (en tres de les quatre ales de l’edifici), es pot assegurar que el museu només ocuparà un 15% d’una obra que haurà costat 9 milions d’euros". Si s’analitza en metres quadrats, el Museu que obrirà les portes ocuparà en aquesta primera fase poc més de 700 metres. La repercussió econòmica, per tant, sobre el museu “real”, serà de més de 12.000 euros per metre quadrat. A Impulsem creuen que aquesta instal·lació, modernitzada i pensada anticipadament, podria haver allotjat l’arxiu municipal enlloc de construir un edifici anex a l’ajuntament que costarà 4,5 milions d’euros. L’alcaldable declara que, «abans de construïr nous edificis de lluiment, cal saber què en fem dels existents, tema que preocupa ben poc a l’alcalde i regidors actuals». Haurà costat "un ronyó" i "un ull de la cara" Impulsem critica amb contundència la manca de planificació de l’obra, així com el cost d’oportunitat que ha tingut no complir les dates. Segons Vila, «havia de ser una de les grans accions en l’any del 500 aniversari de l’estada d’Ignasi de Loiola a Manresa, i, evidentment, això no haurà estat així.» També preocupa a aquesta formació política quina serà la contribució del Museu a l’atractivitat de Manresa. Per a Joan Vila, «la política de turisme del govern actual ha tingut uns resultats pírrics, en el gran any que havia de ser 2022; però ens preocupa també conèixer quina estratègia hi ha en aquest sentit rere el Museu del Barroc. Ens portarà visitants? Un museu que ocupa si fa no fa el mateix que ocupava l’antic, i que era visitat per poc més d’un trist miler de visitants anualment, serà capaç de ser el revulsiu que la ciutat necessita?». Igualment, els preocupa que el Museu del Barroc, la producció del qual s’està licitant en aquests moments, acabi sent «el museu convencional que ningú volia, el museu que, segons la regidora de Cultura actual, havia de ser un museu del segle XXI, i no una capsa de sabates». Segons l'alcaldable, les imatges publicades porten a concloure que tindrem «una gran mona de Pasqua en forma d’una gran closca que contindrà un museu petit, avorrit, amb obres de valor molt relatiu, i que ens haurà costat un ronyó; això sí, amb una escala que ens haurà costat també un ull de la cara». Anteriorment, el PSC també s'ha mostrat molt crític amb com s'ha portat aquest projecte i n'ha denunciat el sobrecost, que ha atribuït a "l'excés de monumentalisme" i a unes despeses "desmesurades i innecessàries".