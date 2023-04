Creen una plataforma per lluitar contra l'edificació del solar de la Sagrada Família al costat de l'escola Ítaca

Creix el rebuig frontal a la construcció de dos blocs amb baixos i tres pisos d'alçada i un tercer bloc amb baixos i set pisos d'alçada al solar que hi ha davant de l'escola Ítaca, al barri de la Sagrada Família de Manresa. Regió7 ja es va fer ressò el passat 6 d'abril que famílies del centre s'havien mostrat contràries a la ubicació del projecte -no al projecte- i que demanaven trobar-li un altre emplaçament. Ara, aquestes famílies, que ja sumen mig centenar, han creat una plataforma que té el suport de l'associació de veïns del barri, tal com han explicat.

A l'escola Ítaca, informen, hi ha uns 430 infants i unes 300 famílies.

La seva intenció és fer una manifest per aconseguir adhesions a la seva causa i penjar cartells informatius amb el mateix objectiu en les cases més properes on aniran les edificacions. Recorden que, un cop feta la construcció, serà irreversible i que, per tant, és ara quan han de lluitar per mantenir com a zona verda l'espai que hi ha davant de l'escola, on actualment només hi ha vegetació i horts. Expliquen que, després de Setmana Santa, la CAFI (Comunitat d'Adults i Famílies de l'escola Ítaca) de l'escola va mantenir una trobada amb l'Ajuntament que, segons diuen, va fer que més famílies del centre es posicionessin en contra del projecte.

No confrontar sinó planificar

Les famílies de la Plataforma Salvem Espais Verds Sagrada Família de Manresa, que és com l'han batejat, consideren que "deixar Manresa millor del que estava hauria de ser l’objectiu de l’Ajuntament quan pren decisions urbanístiques. Protegir els interessos de les noves generacions hauria de ser la mètrica amb què els polítics prenguessin decisions. L’actual planificació urbanística de la parcel·la del nou carrer de Pilar Bertran Vallès, al barri de Sagrada Família, posa en perill el llegat generacional del patrimoni natural i agrícola de Manresa i el benestar d’una ciutat que necessita preservar la poca zona verda que li queda. El dret del veïnat i dels infants de l’escola a gaudir de llum i d’un trosset de natura, ara i en el futur, queda totalment vulnerat. No hem de confrontar dues necessitats socials sinó planificar respectant-les totes".

Es pregunten "com pot autoproclamar-se Manresa ciutat amiga dels infants sense grans zones verdes ni parcs dignes per gaudir i jugar? No només no s’amplien els espais de vegetació de la ciutat, sinó que als pocs existents, hi edifiquem. Ara es pretén treure una zona d’horta per ubicar-hi tres edificis, entre ells un de baixos més set plantes, tot a tocar d’una escola que, d’acord amb el pla urbanístic de 2002, està destinada a quedar envoltada de construccions de ciment. Volem fer una ciutat amb barris que permetin viure la infància amb salut integral o condemnem tots els espais educatius i de barri a estar envoltats de vehicles i edificis?"

Fan notar que "encara estem a temps de rectificar i és possible" i fan un seguit de demandes:

El trasllat del projecte d’habitatge social a un espai realment adient que no entri en conflicte amb el benestar de la ciutadania actual ni de la futura.

d’habitatge social a un espai realment adient que no entri en conflicte amb el benestar de la ciutadania actual ni de la futura. La preservació de l’espai en el qual es pretén edificar com a zona verda, per tal de promocionar el seu aprofitament per al lleure públic.

en el qual es pretén edificar com a zona verda, per tal de promocionar el seu aprofitament per al lleure públic. La participació veïnal directa en polítiques urbanístiques municipals i en el desenvolupament d’un nou model de ciutat orientat cap a la sostenibilitat i la naturalització dels barris, la igualtat i, sobretot, tenint en compte el benestar de les futures generacions de la ciutat.

en polítiques urbanístiques municipals i en el desenvolupament d’un nou model de ciutat orientat cap a la sostenibilitat i la naturalització dels barris, la igualtat i, sobretot, tenint en compte el benestar de les futures generacions de la ciutat. L’aplicació d’alternatives públiques i efectives per satisfer les necessitats d’habitatge que no passin per la urbanització sistemàtica d’espais naturals o agrícoles.

El projecte previst al barri és fruit de la cessió de l'Ajuntament de la parcel·la entre el Mercadona i l'escola Ítaca a la Cooperativa Sostre Cívic, que hi farà una seixantena de pisos seguint el model d'habitatge cooperatiu en cessió d'ús. Té un cost de 13,5 milions, 2,5 dels quals provenen dels fons Next Generation.