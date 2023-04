A Manresa, entre un 8 i un 10 % de l’aigua potable es perd a causa de fuites a la xarxa. És el càlcul que fa Aigües de Manresa. Entre un 5 i un 7 % no es registra per errors en els comptadors a ls cases; entre un 1 i un 2 % no es controla el consum perquè es tracta d’hidrants pel rec o per netejar carrers; i també hi haurà un 1 % directament de fraus.

Això suposa que el rendiment de la xarxa d’aigua potable a Manresa se situa entre el 80 i el 85 %. El 2022 va ser, concretament, del 82,6%, que «és una molt bona xifra», segons el director d’explotació de l’empresa pública, David Güell. La resta, el 17,4, són fuites, consum no autoritzat, rec o el frau esmentat.

A Catalunya, l’aigua registrada és del 78,5 %, segons dades que ha fet públiques recentment l’Agupació de Serveis d’Aigua. Un 10 % serien fuites i un 11,5 consums no registrats.

Aigua que surt i que arriba

Güell explica que «nosaltres el que sabem és quanta aigua hem donat des dels dipòsits. I sabem l’aigua que ha arribat a les cases de la gent. La diferència és el que en diem pèrdues». Poden ser fuites de la xarxa, també l’aigua que s’agafa dels hidrants per regar o netejar la ciutat, o els fraus.

De les fuites pel mal estat de la xarxa, Güell assegura que hi pot haver una canonada que estigui espatllada «i que nosaltres no sapiguem perquè el que per és molt poc. La suma de moltes canonades avariades i amb pèdues, però, fa que s’arribi a aquest 8 o 10 %. És aigua que «acaba anant al freàtic», fa notar Güell. Pròpiament no es perd però «és una llàstima perquè és aigua que has potabilitzat, no l’has pogut lliurar pel seu consum i la deixes de tenir controlada».

«Sempre estem fent recerca de fuites», comenta, «i ara ens ho mirem més intensament». Si hi ha diferències entre els metres cúbics hora que surten dels dipòsits respecte el que seria normal és que hi pot haver una fuita. A partir s’intensifica la vigilància per controlar on pot ser.

Güell comenta, també que hi poden haver errors en els comptadors de les cases, sobretot quan hi ha poc cabal, perquè llavors no afinen el que seria desitjable.

De cara a l’estiu

«La gent s’ha de mentalitzar que la situació és complicada», insisteix Güell. I més tenint en compte que s‘acosta l’estiu i «ve el temps que habitualment puja el consum». Enguany es limitarà poder omplir piscines o el rec, però «hem de veure què passa. Estem a l’expectativa perquè en condicions normals a l’estiu augmenta el cabal».

Si no plou tindrem un problema. No només Manresa, reflexiona Güell. «Estadísticament, en un moment o altre ha de ploure, i mentrestant treballem en un pla de sequera que ens permet contenir i intentar revertir la situació. El consum s’ha d’anar reduint, i no ha arribat el moment de dir que es tallarà l’aigua. Hi ha la que hi ha i s’ha de repartir».