Hi ha indignació al carrer de l'Arquitecte Montagut, del barri de la Sagrada Família de Manresa, pel mal estat del paviment, que pot generar perill tant a conductors de vehicles de quatre rodes com de mobilitat personal. Veïns asseguren que van escriure a l'Ajuntament per queixar-se del deteriorament del vial però no van rebre cap resposta satisfactòria. Reclamen que s'asfalti adequadament.