Impulsem Manresa fa notar que "aquesta mateixa setmana han tingut lloc diversos fets preocupants al Barri Antic de Manresa. D’una banda, la matinada de dijous hi va haver un robatori al restaurant Vermell, situat al carrer de les Piques, a escassos 100 metres d’on s’ha de situar la teòrica comissaria de proximitat dels Mossos d’Esquadra que, segons el primer anunci, ja hauria d’estar activa. Ben a prop del lloc, a la Plaça Porxada, hi ha tingut lloc una altra bretolada fruit de l’onada d’incivisme la qual es veu abocada la ciutat. En aquest cas es tracta del buidatge d’un extintor però en son freqüents les baralles i discussions a altes hores de la matinada. D’altra banda, aquest dimecres, una de les últimes botigues que resten a la Plana de l’Om ha anunciat que baixarà la persiana després de pràcticament 40 anys. Segons ha informat un mitjà local, els propietaris del negoci asseguren que al Barri Antic l'ambient no és massa positiu i a la gent li costa arribar-hi". El candidat a l’alcaldia de la formació, Joan Vila, afirma que “dissortadament, és una tònica que es repeteix a tot el Centre Històric perquè no s’ha treballat ni per rehabilitar-lo ni per revitalitzar-lo”.

El Centre Històric, l’ànima de la ciutat El Centre Històric de Manresa engloba una superfície de quasi bé 475.000 metres quadrats de sòl i poc més de 250.000 m2 de sostre i hi habiten més de 7.700 persones, és a dir, més d’un 10% de la població manresana. Segons Vila, “és un espai molt estimat per la ciutadania però que es troba en hores baixes. És cert que es tracta d’un teixit urbà molt complex, però disposa d’una identitat pròpia i càrrega emocional i simbòlica que el converteix en un indret clau per al desenvolupament de la ciutat”. Malgrat això, assegura que aquests fets no són puntuals i confirmen la diagnosi de la formació, alhora que n’acredita les mesures contundents i transformadores proposades en les últimes setmanes. Accions contundents i mirada llarga Les deficiències del Centre Històric s’han d’atacar des de dos flancs. El primer, la regeneració i rehabilitació urbanística. Cita un estudi recent de l’arquitecte Pere Santamaría que "posa de manifest que el 54% del sostre té gran densitat d’edificació; la majoria, excessiva fondària amb dificultat per assolir les condicions d’habitabilitat; un 31% té un estat de conservació deficient o molt deficient dels seus sistemes constructius; i un 24% requeririen d’actuacions urgents per perills imminents. Un total de 34 àrees i punts del Centre Històric presenten totes aquestes problemàtiques al mateix temps". Segons Vila, “la situació urbanística no és gens fàcil i s’ha de ser ambiciós alhora que excel·lent tècnicament”. És per això que la candidatura proposa immatricular els habitatges amb propietat desconeguda i comprar aquells que estan en ruïna. El segon flanc conté una bateria d’accions de revitalització a nivell socioeconòmic, algunes de les quals ja s’apunten al PIRCH i que han de tenir incidència en l’àmbit comercial, gastronòmic, d’habitatge i universitari. La candidatura municipalista conclou que les polítiques esmentades s’han de treballar conjuntament amb els agents veïnals i els col·lectius socials, econòmics i culturals del barri per tal de cercar la complicitat i l’acceptació social dels processos participats per la ciutadania com a factors de la deguda transparència de la gestió i de garantia d’èxit.