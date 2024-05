Esparreguera homenatja el mestre Josep Borràs amb concerts al Vaticà i a Roma

Esparreguera va retre homenatge al mestre Josep Borràs el passat cap de setmana amb dos concerts a Roma i a la Ciutat del Vaticà, a càrrec de la Coral de La Passió d’Esparreguera. La formació, integrada per a l’ocasió per més d’una cinquantena de cantaires, va interpretar peces de la Missa Catalana i de les il·lustracions musicals de La Passió d’Esparreguera, obra del compositor esparreguerí, a l’església de Sant’Andrea della Valle i a la basílica de Sant Pere del Vaticà. La delegació esparreguerina estava encapçalada per l’alcalde de la vila, Eduard Rivas, i el primer tinent d’alcaldia i regidor de Cultura, Juan Jurado, juntament amb representants de la Fundació La Passió i familiars del mestre Josep Borràs. La comitiva va homenatjar, a títol pòstum, la persona i el llegat musical del compositor esparreguerí, qui va morir el mes d’abril de l’any 2020, i que és autor, entre d’altres, de les il·lustracions musicals de La Passió d’Esparreguera i de l’himne oficial del municipi. Durant l’estada, la delegació esparreguerina va ser rebuda oficialment pel delegat del Govern de la Generalitat a Itàlia, Luca Bellizzi i també pel ministre conseller de l’Ambaixada d’Espanya a la Santa Seu, Eduardo López Busquets.

L’alcalde d’Esparreguera, Eduard Rivas, ha destacat en mitjans municipals que “l’emotivitat d’aquests dos concerts” i el fet que han “suposat un nou homenatge a la persona i al llegat de Josep Borràs”. Així mateix, Rivas, també ha ressaltat “la cohesió mostrada com a vila” en aquesta visita amb els membres de la Fundació Privada La Passió, els familiars de Josep Borràs i els més d’una cinquantena de cantaires de La Coral de La Passió, dirigida per Olga Aurín. En el primer concert, que va tenir lloc dissabte 4 de maig a l’església romana de Sant’Andrea della Valle, la coral va interpretar peces de La Passió d’Esparreguera i de la Missa Catalana, convidada per l’Associació Catalans a Roma. Mentre que en la segona audició, celebrada el diumenge 5 de maig, la coral va poder brindar la música de La Passió d’Esparreguera a l’audiència internacional d’un espai tan simbòlic i emblemàtic com la basílica de Sant Pere, situada al cor del Vaticà.

La invitació de la Coral de La Passió d’Esparreguera al Vaticà la va fer l’organista català Josep Solé Coll, titular de l’orgue al temple, qui el 2019 va assistir a una de les representacions de La Passió d’Esparreguera i va quedar meravellat per la música de l’espectacle. El juliol de 2019, Solé Coll va interpretar un fragment de La Passió d’Esparreguera durant la missa capitular de Sant Pere del Vaticà i, posteriorment, va enviar una proposta a la Coral de La Passió per cantar a la basílica. En aquest sentit, s’ha respectat el repertori que en el seu dia el mestre Josep Borràs va consensuar amb l’organista Josep Solé.

D’altra banda, l’alcalde ha destacat les dues recepcions institucionals que ha rebut la comitiva esparreguerina, una d’elles per part del delegat del Govern de la Generalitat a Itàlia, Luca Bellizzi, qui també va estar present en els concerts de la Coral de La Passió d’Esparreguera, així com la del ministre conseller de l’Ambaixada d’Espanya a la Santa Seu, Eduardo López Busquets, qui després de gaudir del concert a la basílica de Sant Pere del Vaticà va convidar a la coral esparreguerina a oferir, en el futur, un recital a la seu diplomàtica espanyola a la capital italiana.