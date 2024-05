Arran Moianès posa a debat el futur ambiental de la comarca

Arran Moianès ha organitzat per a aquest dissabte, 18 de maig, un acte de debat ecologista «en defensa del Moianès», que comptarà amb la participació de diferents agents socials i polítics de la comarca. Començarà a les 7 de la tarda i es farà a l’Ateneu La Pólvora.

L'acte tindrà la participació de l'AEiG Amadeu Oller, Pagesos de l'Altiplà, Unió de Pagesos, Moianès pel Decreixement, el Fanal i Arran Moianès. Després la unitat de Trucs 1 del Cau organitza un sopar popular que serà amenitzat per música i un bingo musical. La nit acabarà amb diferents DJ de Moià.

Segons els organitzadors, l'objectiu és parlar de quina feina es fa «des de l'educació en el lleure, la pagesia, els col·lectius ecologistes, el jovent organitzat, entre altres, per la defensa de la terra». També hi ha el propòsit de «començar a teixir lligams entre entitats i gent mobilitzada per bastir una estratègia conjunta en clau comarcal en un context de progressiva agudització de la crisi ecosocial».

L’entitat política juvenil fa referència crítica als macroparcs solars projectats a Calders i Moià, la sequera «i la necessitat d'abastir alguns pobles amb cisternes d'aigua, el projecte d'ampliació de l'escorxador de Moià vinculat a una planta de biogàs municipal». Projectes que, subratllen, «estan generant molt malestar i rebombori social i evidencien la necessitat de debatre i tenir una proposta de futur per capgirar la situació».