Famílies LGTBI critiquen mancances del nou pla per la diversitat, de Manresa

Álvarez va prendre la paraula en el punt de l'ordre del dia que aprovava el Pla per a la diversitat afectiva, sexual i de gènere 2023-2026, que va aconseguir el suport de tots els grups municipals.

La presidenta de l'Associació de Famílies LGTBI va explicar que l'entitat agrupa set-centes persones sòcies, de les quals 400 famílies i més de 600 criatures.

Sobre el pla aprovat per unanimitat, Carla Álvarez que resideix a Manresa, va afirmar que les al·lusions a les famílies LGTBI és "escasa i pobra, especialment en els aspectes que més ens afecten, com són l'educació i la salut".

Álvarez va explicar que si bé era cert que el Departament d'Ensenyament ha engegat el programa Coeduca't "creiem que aquest no és en absolut suficient per ampliar la perspectiva de gènere de forma adient. Els infants i joves LGTBI entre els quals es troben fills i filles de les famílies LGTBI segueixen patint assetjament als centres educatius i en els espais adjacents, així com l'absència de referents positius i la invisibilitat de les seves famílies a l'entorn educatiu.

Pel que fa al llenguatge de l'Administració va lamentar que "seguim trobant-nos amb formularis que ens exclouen perquè no tenen en compte les alternatives no binàries" ni els models de família que no s'adapten al criteri que l'home té preponderància sobre altres gèneres i orientacions sexuals.

Va relatar que, malauradament, en l'àmbit de la salut també "comptem amb diversos exemples de discriminació generats per una falta generalitzada de formació en matèria de gènere, educació afectivo-sexual i diversitat familiar. La presumpció d'heterosexualitat obligatòria, el no reconeixement de la mare no gestant com a mare o la desigualtat en l'accés a les tècniques de reproducció assistida en la sanitat pública, entre molts d'altres, provoca una manca de drets a les nostres famílies".

Per a Álvarez resulta "evident que tota aquesta qüestió requereix d'una major dotació de recursos tant econòmics com de personal qualificat i reconeixement i protecció de les famílies LGTBI en tots els àmbits".

Les famílies lesbianes, gais, bisexuals i trans. Famílies homoparentals, monoparentals, nombroses, reconstruïdes, amb més de dues persones progenitores. Famílies formades gràcies a l'adopció, a l'acolliment, la reproducció assistida o la gestació subrogada reclamen el dret a ser visibles "perquè volem ser tingudes en compte sempre".

Les famílies LGTBI "existim, amb la nostra experiència trenquem el sistema heteropatriarcal i fomentem el canvi cap a una societat més igualitària, més solidària, més respectuosa i més lliure. Som motor de canvi social."

Mesures concretes

Reivindiquen que s'incorporin mesures concretes per garantir que tota la documentació administrativa i tots els formularis dels centres educatius s'adeqüin a la diversitat de models familiars, que es dissenyin accions per visibilitzar i normalitzar les famílies LGTBI i garantir el reconeixement dels seus drets, i la creació d'un punt d'atenció i assessorament vinculat a l'Ajuntament de Manresa.

En l'àmbit de l'educació consideren necessari promoure la formació en matèria de gènere, educació afectiva-sexual i diversitat familiar de totes les persones treballadores en centres educatius públics, concertats independent que siguin o no treballadores públiques, personal no docent, de menjador i lleure i vetlladores, entre altre, per tal de garantir un tracte igualitari i respectuós; realitza de tallers i xerrades tant per a l'alumnat com per a les famílies relatives a la diversitat familiar i els diferents models de famílies existents.

En quant a la salut va demanar l'impuls a accions de formació en matèria de salut sexual i reproductiva respecte les especificitats i les necessitats concretes, i garantir el reconeixement de les famílies LGTBI en tot el procés de tractament, seguiment de l'embaràs i atenció a la sanitat pública. En aquesta línia reclamen que la documentació s'adapti a una realitat que és diversa.

L'associació va reclamar la institucionalització del Dia de les Famílies com una diada significativa tant per a les famílies LGTBI com per a la població en general i la realització d'accions de sensibilització, formació, trobada per a les famílies LGTBI amb motiu del 15 de maig, Dia de les Famílies.

Pel que fa a l'esport, a més de la formació que es planteja en altres àmbits de totes les persones treballadores que d'una forma o altra reben diners públics -per tal de garantir un tracte igualitari i respectuós- i fer possible que "tots els equipaments esportius públics disposin de vestidors familiars". Aquesta és una queixa que arriba freqüentment a l'associació ja que dues persones del mateix sexe no tenen per què tenir fills i filles del mateix sexe i es troben que no els deixen acompanyar-los als vestidors dels equipaments esportius.

"A nom del pare que els ha parit"

I finalment, en relació a la LGTBI-fòbia pensa que cal garantir el reconeixement de tots els tipus de famílies, incorporant la diversitat i incloent famílies amb més de dues persones progenitores que tenen una relació sexoafectiva, famílies nombroses amb una sola persona adulta, famílies amb infants amb un compromís de vida en comú amb relació afectiva però no sexual, famílies queer, pares trans gestants que "encara no poden registrar els seus infants a nom del pare que els ha parit", i la seva cobertura legal, tant d'adults com d'infants.

A més cal combatre l'assetjament que pateixen les famílies formades per gestació subrogada i els seus fills i filles per part d’alguns sectors de la societat.