On hi ha gent hi poden haver vots... I aquest cap de setmana hi ha hagut molta gent a l’ExpoBages de Manresa. Entre ells, els candidats a l’alcaldia de la ciutat, que a una setmana de les eleccions no han volgut desaprofitar l’oportunitat de donar a conèixer el seu projecte. En algun moment o altre tots han passat per la fira.

Regió7 ha parlat amb els candidats, i pràcticament tots coincideixen en tres coses. L’encert que va suposar en el seu moment traslladar la fira al centre, que el model multisectorial continua sent vàlid i que l’aposta per les noves tecnologies és positiva.

Coincidències amb matisos

Coincidències, però, amb matisos. La candidata de Fem Manresa, Roser Alegre, assegura que és una mostra del dinamisme de la ciutat, però que valdria la pena replantejar-se la fira. «Per a nosaltres seria més interessant apostar per un altre tipus de mostra que posés més en valor l’economia social, el cooperativisme i els petits comerciants». Segons el seu punt de vista, és molt comercial i dona la sensació que es va més a «vendre que no pas a mostrar allò que tenim».

Per a Ana Querol, de Manresa En Comú Podem, la capital del Bages és una «ciutat de fira, i això és bo per a la seva promoció econòmica». Considera que va ser positiu que sortís del Palau Firal, i que s’hagi implantat l’espai tecnològic TecnoBages. Dit això, pensa que una mostra multisectorial hauria de «sumar més», com per exemple de sectors de l’economia social i l’agricultura, i restar en àmbits com l’automobilístic.

El candidat de Junts, Ramon Bacardit, pensa que l’ExpoBages aporta dinamisme i capitalitat a la ciutat. Destaca que va ser un encert fer-la al carrer. «TecnoBages i l’aposta per la sostenibilitat és encertada i va en la línia de renovació edició rere edició. És el futur».

És un aparador que dona capitalitat, assegura el candidat del Front Nacional, Sergi Perramon. «En temps de regressió és un factor positiu, però aquest dinamisme no hauria de ser cosa d’un cap de setmana, sinó de tot l’any».

L’alcaldable del Partit Popular, Josep Lluís Javaloyes, afirma que l’ExpoBages és una fira tradicional «de molt èxit» que fa que Manresa sigui un punt de trobada.

El coet de Tintín

Per al candidat de Ciutadans, Andrés Rojo, qualsevol aposta que faci sortir gent al carrer és un model vàlid, i «cada cop que hi ha ExpoBages la gent respon». Que sigui multisctorial ho troba interessant perquè la gent pot tenir múltiples i variades inquietuds. Però destaca, per sobre de tot, l’aposta per les noves tecnologies. «Soc de ciències, i només veure el coet de Tintín a Sant Domènec ja m’atrau. S’ha de potenciar perquè la tecnologia és el futur».

«L’ExpoBages és un aparador del que som, i és necessari ensenyar pulmó», creu l’alcaldable d’Impulsem, Joan Vila. «Fer-ho al centre és un encert, però no sé què en farem del Palau Firal». Destaca l’aposta pel TecnoBages.

Per a l’alcalable del PSC, Anjo Valentí, la fira possiblement ha sobreviscut perquè es va dur al centre. Opina que TecnoBages hi aporta un tret diferencial que «crec que anirà a més».

El candidat d’Esquerra i alcalde de Manresa, Marc Aloy, afirma que el model ha funcionat perquè «hem estat capaços de trobar fórmules per adaptar-nos als nous temps», com ha suposat l’espai dedicat a les noves tecnologies. La fira, assegura, «és una forma de donar suport al teixit industrial, comercial, de serveis i tecnològics de Manresa i comarca».