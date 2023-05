El Club Esportiu Popular de Manresa ha ocupat els baixos del número 15 del carrer Alcalde Armengou per obrir un gimnàs popular. Afirmen que "la classe treballadora no disposem de suficients espais gratuïts per trobar-nos, socialitzar i compartir experiències". Afirmen que d'aquesta manera tornen a la vida "un espai embargat i buit com a mínim des del 2016, any en què es va veure afectat per un procediment d'execució hipotecària a favor del Banco Santander, i posat a subhasta pública el 2020, que va quedar deserta".

Acció a la Pista Castell El juny passat, membres del Club Esportiu Popular van ocupar puntualment l’antiga Pista Castell per reivindicar a l’Ajuntament que hi instal·lés una pista esportiva per poder jugar a futbol, bàsquet, handbol i voleibol, i d’aquesta manera retornar l’ús que va tenir anys enrere. Arrel d'aquesta ocupació, l'Ajuntament es va comprometre a dur a terme el 2022 els estudis tècnics necessaris per analitzar la seguretat dels terrenys de l’antiga Pista Castell. I, si és viable, incloure en el pressupost del 2023 la col·locació d’una xarxa de voleibol, d’unes cistelles de bàsquet i unes porteries, així com la realització del projecte d’adequació de l’espai per a la pràctica esportiva de forma provisional, a l’espera que es desenvolupin les previsions del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM).