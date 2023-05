Preguntes molt personals a Ramon Bacardit: "El balcó de la Seu és el meu lloc preferit"

L'alcaldable de Junts per Manresa a les eleccions municipals del 28-M a Manresa, Ramon Bacardit, se sotmet a un qüestionari que cal respondre amb poques paraules després de fer l'entrevista principal.

Quin és el seu lloc preferit de Manresa?

El balcó de la Seu i el quadrat d’or modernista: Casa Lluvià, Casino, Torra i Davant.

Què eliminaria ara mateix de Manresa si tingués una vareta màgica?

L’estació d’autobusos en la seva ubicació actual, perquè la traslladaria.

I què portaria a Manresa d’algun altre lloc si la vareta li donés una altra oportunitat?

Un centre històric rehabilitat, brillant i ple de vida.

A quin polític actual o històric li agradaria assemblar-se?

Per a mi el president Puigdemont és un referent.

Quin personatge triaria eliminar de la història si pogués?

Franco, sens dubte.

Catalunya serà independent? Triï: Aviat, algun dia, mai, en un somni, en un malson, qui sap?

Més aviat del que ens pensem segurament.

Creu en alguna cosa que no pugui veure?

En la lleialtat, els valors, l’amistat, l’amor i el bé comú.

Veu sovint alguna cosa que li costa de creure?

Em costa de creure com a Manresa no hem estat capaços governants de diferents colors polítics de posar aquesta ciutat on li pertoca. Com s’han fet inversions que ens han hipotecat dècades i la ciutat segueix decadent.

La pel·lícula o sèrie que no es cansaria de veure?

"Interestelar".

El llibre que no es cansaria de llegir?

L’obra de Miquel de Palol.

El disc que sempre vol tornar a escoltar?

La discografia de Billie Eilish.

Déu existeix?

Sí, d’una forma o altra a l’interior de cadascú.

Dos mil euros és un sou modest, bo o molt bo?

Per desgràcia és un sou bo, vist el mercat laboral com està.

El millor viatge que ha fet?

Un a Jordània amb la família, el darrer que vaig fer junts amb el meu pare.

El que més li agradaria fer?

A Madagascar.

El seu lloc preferit per anar amb els seus fills?

A fer excursions a Montserrat.

El seu lloc preferit per anar amb la seva parella?

A la platja. Agafar el cotxe i anar a la platja.

El seu lloc preferit per estar sol?

A la tribuna de casa meva.

Quan va escriure l’últim tuit?

Ahir.

Puja fotos a Instagram? De quines? Quan?

Per a mi és una nova eina de treball que he incorporat recentment.

Què va fer les últimes vacances?

Una escapada a la costa.

L’última vegada que es va enfadar molt, per què va ser?

Fa 10 anys amb una marranada combinada dels nanos que em va treure de polleguera.

I l’última que va plorar?

Jo ploro. Faig una reivindicació perquè al cinema posin tots els crèdits al final de la pel·lícula per tenir temps d’eixugar-me les llàgrimes.

Un lema per viure la vida.

Sigues feliç i fes feliços els altres.