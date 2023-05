L'alcaldable d'ERC, Marc Aloy, va rebre suport de la consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, amb la qual va fer una passejada per carrers cèntrics de la ciutat repartint propaganda electoral.

Els republicans van estacar en el balanç final que havien visitat a més de 1.500 famílies de Manresa a través d’una desena d’equips que havien fet el porta a porta aquestes últimes setmanes i, en els darrers mesos, també s’havien organitzat una vuitantena de trobades, que van permetre parlar amb prop de 700 veïns i veïnes i agents de la ciutat.

Aloy va fer una crida “perquè tothom vagi a votar amb il·lusió i convenciment. Ens juguem quin model de ciutat volem i demanem que ens feu confiança per tenir una àmplia majoria per tirar endavant tots aquests projectes transformadors. Tenim el convenciment que guanyarem, volem ser més i, per això, ens cal el vostre suport”. El candidat ha assegurat que “des dels nostres municipis liderarem les grans transformacions que necessita el país”.

Executar projectes

Esquerra va insistir en presentar-se com a garant de la transformació de Manresa i a fer efectiva l’execució de tots els projectes consensuats, "que estan a punt i que acceleraran el canvi profund de la ciutat els propers quatre anys.

El candidat Marc Aloy Guàrdia va reivindicar que “som la garantia de la transformació de la ciutat a través dels 200 milions d’euros que ja hi ha pressupostats i que invertirem de manera àgil i ràpida en els grans projectes de ciutat que hem deixat a punt els darrers anys”. Aloy ha posat d’exemple la Fàbrica Nova, però també “l’ampliació del polígon del Pont Nou, la remodelació del carrer Guimerà, la transformació de carrers i places més verdes i espaioses per als vianants, la urbanització del Parc Tecnològic, la construcció de l’escola Valldaura, la remodelació del Centre Històric amb equipaments clau com el Museu Barroc, la seu del Govern i l’Anònima, motor de creació artística i generador d’oportunitats, i el salt en matèria de mobilitat”. Per a ERC també tindran un paper transformador el nou model de gestió de residus, l’atenció a les persones grans i l’aposta per a l’habitatge assequible i l’ampliació del Nou Congost. ERC ha defensat l’acció de govern i la feina ingent de l’Ajuntament “en què s’han aconseguit més recursos que mai, també 27 milions dels fons europeus que posarem a disposició de la ciutat”.