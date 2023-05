Preocupació al barri manresà del Guix pel local de Cultura i Esbarjo que utilitza fa 70 anys

L’Associació de Veïns de les Cots, el Guix i la Pujada Roja de Manresa ha fet pública la seva «preocupació» per l’ús del local que anomenen de Cultura i Esbarjo».

Maria Pilar Sucarrats, secretària i portaveu de l’entitat veïnal, ha explicat que el local s’utilitza des que el col·legi que la fàbrica del Guix «va crear el 1936 amb Teresa Llasera, de mestra amb 60 alumnes i, més tard, Maria Cornet, va deixar aquest ús i el va cedir al barri».

Així que se n’ha fet un ús veïnal fa moltes dècades. «Estem parlant d’uns 70 anys d’aquesta cessió», ha explicat a Regió7.

Efecte col·lateral

Segons l’associació de veïns, «amb el desmembrament del patrimoni del que anomenem Fàbrica Nova, aquest local va quedar en propietat de la ciutat. L’Ajuntament no va mirar quins inquilins hi havia. Va ser en el moment que l’associació de veïns va demanar un petit ajut per les despeses d’aigua i llum, que es van adonar que no hi havia cap document de cessió».

Sempre segons el relat que fa l’entitat veïnal, llavors l’Ajuntament va demanar que sol·licitessin una llicència d’ocupació. «I la resposta va ser que no podíem demanar una ocupació que ja estava ocupada per part de l’associació de veïns des de feia uns 70 anys».

Ocupació temporal

L’associació va demanar «un redactat que reflectís aquesta realitat. No hi va haver resposta. Però amb sorpresa vam rebre una resolució concedint una llicència d’ocupació temporal de 10 anys però sotmesa als articles 57 i 71 del Reglament del patrimoni dels ens locals, aprovat pel Decret 336/1988, de 17 d’octubre, que revoquen en un moment determinat un ús concedit».

L’associació assegura que «ara se’ns demana, fins i tot, una pòlissa per a totes les activitats que s’hi realitzin». L’associació de veïns recorda que ja disposa d’una pòlissa que cobreix totes les activitats que realitza.

I es demana si aquest requeriment de l’Ajuntament vol dir que l’entitat «ja no és responsable d’aquest local i que ha de quedar desmembrat de l’associació de veïns». Per això asseguren que estan «molt preocupats» i plantegen la possibilitat d’obtenir una llicència prorrogable, mentre el local continuï obert a tothom i seguint la seva funció social, que no estigui subjecta a l’articulat que genera «aquesta inseguretat».