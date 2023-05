La "debacle" de Ciutadans arriba al clímax a Viladordis amb zero vots

La gràfica de resultats comparatius per barris de les eleccions municipals del 28-M a Manresa mostra una xifra sorprenent enterrada entre les quatre-centes dades que la integren: els zero vots que va rebre la candidatura de Ciutadans al barri de Viladordis.

No hi ha cap altra candidatura que no obtingui, com a mínim, algun suport a cada barri de la ciutat.

Si es miren resultats anteriors del 2019 o del 2015, tampoc.

Zero vots és el pitjor resultat possible. Els resultats dels taronges a altres barris tampoc van ser per tirar coets. Al Poble Nou els va votar una persona. Al Guix, Sant Pau i el Xup van obtenir dos vots a cada barri. I a la resta un grapadet només: a la Balconada, 6 vots; al Barri Antic, 8; a la carretera de Santpedor, 32; a Cal Gravat, 11; a les Escodines, 9; a la Font dels Capellans, 8; a la Mion-Puigberenguer-Miralpeix, 11; al Passeig, 8; a la Plaça Catalunya, 11; al Poble Nou, 8; a la Sagrada Família, 13; a Valldaura, 11 i a Vic-Remei, 10.

En total, 153 vots i percentatges per barris que oscil·len entre zero i 1,6% dels suports aconseguit al barri de Cal Gravat.

Els menys votats

Si el que es mira per barris no és quina és la formació més votada sinó la menys votada es pot veure que al Xup va ser el Front Nacional amb 3 vots; a Vic-Remei, Ciutadans amb 10; a Valldaura, Ciutadans amb 11 i així a la resta de barris.

Hi ha formacions que el volum de suport obtingut oscil·la molt segons el barri que sigui i la mida que tingui.

Esquerra fluctua entre els 1.053 vots recollits a la carretera de Santperdor i els 31 del Xup; Junts entre els 945 de la carretera de Santpedor i els 6 de Sant Pau; el PSC entre els 651 de la carretera de Santpedor i els 19 de Viladordis: Fem Manresa entre els 372 de la carretera de Santpedor i els 7 de Sant Pau; Impulsem Manresa entre els 432 de la carretera de Santpedor i els 8 del Xup; el Front Nacional entre els 317 de la carretera de Santpedor i els 2 de Sant Pau; Vox entre els 267 de la carretera de Santpedor i els 13 a Guix-Pujada Roja; el PP entre 225 a la carretera de Santpedor i els 7 a Viladordis, i Manresa En Comú Podem entre 161 de la carretera de Santpedor i els 6 a Viladordis.

Percentualment, el menor suport Esquerra el va tenir al Xup (11,9%); Junts a Sant Pau (3,4%); el PSC a Guix-Pujada Roja (6,6%), Fem Manresa a la Balconada (3%); Impulsem també a la Balconada (2,8%); el Front Nacional al Xup (1,1%); Vox al Passeig (3,3%), el PP a Viladordis (2,7%), Manresa En Comú Podem al Passeig (1,5%) i Ciutadans, com s’ha dit, un zero a Viladordis.

Desaparició

A Catalunya el partit taronja ha desaparegut de pràcticament tots els ajuntaments. Ciutadans tan sols ha obtingut deu regidors dels 9.139 que estaven en joc i un total de 36.710 vots. El 2019, la formació va aconseguir 245 regidors i 291.970 vots.

Els 10 electes són a Artés, Olesa de Montserrat, Capellades, Lliçà de Vall, Vilafant, Santa Coloma de Gramenet (l’únic municipi on n’aconsegueix 2), Santa Perpètua de Mogoda, Palau-solità i Plegamans i Premià de Mar.

A Olesa de Montserrat Passa de 3 a un regidor i a Artés de 2 a 1 regidor.

Des del desastre de novembre del 2019, que va portar a la dimissió d’Albert Rivera, Ciutadans ha anat acumulant fracassos en els diferents cites electorals dels últims anys. Els comicis autonòmics i municipals del diumenge van suposar una garrotada definitiva.