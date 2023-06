ERC es va imposar a la majoria de barris de Manresa i el PSC va mantenir els seus feus

L’hegemonia d’ERC als barris de Manresa s’amplia. L’evolució republicana sobre el mapa de la ciutat és notable, perquè en dues conteses electorals ha passat de ser la força més votada a tres barris de la ciutat a deu.

El 2015, els republicans només eren el partit alfa a Valldaura, Escodines i Cal Gravat.

El 2019 van mantenir aquests barris i hi van afegir Barri Antic, Carretera de Santpedor, Vic-Remei, Sagrada Família i Guix-Pujada Roja. Cinc barris on Junts x Manresa (formació hereva de CiU) no només havia guanyat el 2015 sinó també el 2011 i el 2007, llevat de la Sagrada Família, on el 2007 va guanyar el PSC.

I el 28-M ha afegit a la llista Viladordis i nuclis disseminats de les Farreres, Suanya, Pirelli i Pont Nou, en un context de descens generalitzat de vots per la caiguda de la participació.

Així que els darrers comicis municipals van acabar amb deu de majoria republicana i a aquests cal afegir quatre de Junts i quatre del PSC.

Els socialistes mantenen els seus feus tradicionals a la Font dels Capellans, la Balconada, Sant Pau i el Xup, mentre que Junts va perdre a Viladordis i a l’agrupació de nuclis disseminats de Farreres, Suanya, Pirelli i Pont Nou.

Junts va continuar com a força més votada al Passeig, el Poble Nou, la plaça Catalunya i la Mion-Puigberenguer-Poal.

Canvis de color

Pel que fa als barris que canvien de color polític predominant, a Viladordis Esquerra guanya perquè el percentatge de descens en el nombre de vots és menor que el que va registrar Junts, que era la primera força.

Junts va passar dels 115 suports assolits a les municipals del 2019, que representaven el 35,95% del total, a 56 vots, que a les eleccions de diumenge equivalien al 22,31% dels sufragis emesos, mentre que Esquerra va passar de 97 vots el 2019 que equivalien al 30,31% del total a 66 suports, el 26,29%.

Així que amb un 26% dels vots mentre que Junts obtenia un 22% Esquerra canviava el color polític predominant al barri de Viladordis.

Per contra, Impulsem, el Front Nacional i Vox sumaven vots a costa de les forces que els perdien i que van ser la resta excepte Manresa En Comú Podem que va passar de 4 a 6 vots, dos de diferència que no alteren la tendència. Un cas flagrant de pèrdua de vots va ser el de Ciutadans que d’obtenir 15 suports el 2019 va passar a zero.

Pel que fa als nuclis disseminats de les Farreres, Suanya, Pirelli i Pont Nou si el 2019 Junts va rebre 181 suports (37,6%) i ERC 129 (26,8%), diumenge Esquerra es va imposar amb 77 vots (24,2%) mentre que Junts va retenir 65 (20,4%).

Fem va millorar percentualment el resultat passant del 10,1% a 13,5% malgrat baixar una mica en vots -en un context de menor participació-, de 49 a 43 sufragis.

El PSC va perdre vots, de 39 a 28 però encara va augmentar el percentatge passant del 8,1% al 8,8%.

La castanya de Ciutadans no va ser de zero absolut com a Viladordis, però sí que va passar de 19 vots aconseguits el 2019 a només un diumenge.

Els Comuns van repetir els set vots, amb millora percentual de resultat, i el PP va passar d’11 a 15 vots, també amb millora percentual de resultats. Impulsem va recollir 37 vots (11,6%) i el Front Nacional, 23 (7,2%). Vox va augmentar de 9 vots el 2019 (1,8%) a 17 (5,35%).