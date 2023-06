Coincidint amb el dia internacional de la bicicleta, aquest matí la plaça de l'Ajuntament de Manresa ha acollit la presentació del grup ecologista Crits de la Terra. Una vintena d'activistes s'han reunit després d'una pedalada per la ciutat per reclamar al consistori que es facin més carrils bici, que hi hagi una xarxa de bicicletes elèctriques públiques i que s'aturi el projecte de soterrament de les vies dels Ferrocarrils de la Generalitat.

Després de llegir un manifest, una de les membres del grup ha fet una performance en què narrava totes les dificultats de la vida actual com el preu dels aliments o els combustibles mentre un botxí estrenyia una soga contra el seu coll. La noia s'ha desfet de la soga dient que "el canvi és possible si actuem ara contra el que causa la crisi climàtica". Segons un dels membres de Crits de la Terra, Pau Sala, "la mobilitat de Manresa té molts aspectes a millorar en l'àmbit ecològic". La primera acció d'aquest grup compost per deu membres ha estat relacionada amb la mobilitat sostenible; tanmateix, han volgut deixar clar que són un "grup d'activisme ecosocial municipal que busca pal·liar els efectes de l'actual crisi climàtica".