L’Ajuntament de Manresa ha assegurat en un comunicat que les obres d’enderroc per construir la nova seu de la Generalitat de Catalunya no han afectat en cap cas la muralla medieval, coneguda com a muralla d’en Jaffa, ubicada entre els carrers Galceran Andreu i Codinella.

Segons l’equip de govern en funcions d’Esquerra i Junts per Manresa, a diferència del que publicava per error l’edició d’ahir del diari, els carreus ja no hi eren abans de les obres. El formigó sí i, en concret, forma part del carrer Codinella, en el seu tram que puja cap a la Seu de Manresa. «L’estat de la muralla i del carrer, amb la solera de formigó i la barana metàl·lica, existeix des de la darrera reforma feta al carrer, feta fa anys», afirma en el comunicat.

L’Ajuntament de Manresa afirma que darrera de qualsevol obra realitzada hi ha empreses que han estat contractades per desenvolupar els treballs per la seva especialització.

"Ni un sol carreu"

A banda d’assegurar que l’enderroc no ha afectat "ni un sol carreu" de l’antiga muralla i que el formigó disposat no és per cobrir la seva absència, sinó que ja hi era abans de les obres, el comunicat fa referència a la notícia publicada per Regió7 el dia 2 de juny en la qual recollia la preocupació del Centre d’Estudis del Bages (CEB) i dels Amics de l’Art Romànic pel fet que part de la runa de l’enderroc per construir la nova seu de la Generalitat s’havia dipositat sobre la muralla.

En aquells moments, tant la Generalitat de Catalunya com l’Ajuntament de Manresa van informar que, en principi, la possible afectació sobre el mur semblava mínima, però que en tot cas el seguiment arqueològic que s’estava fent de les obres determinaria l’afectació real un cop retirada la runa.

L’Ajuntament afegeix que el dijous 8 de juny els operaris, amb el seguiment dels arqueòlegs, van acabar de retirar la runa sobre el mur i ja es va copsar que no hi havia afectació. Amb tot, «Generalitat i Ajuntament estaven a l’espera de rebre l’informe tècnic final per tal de poder informar amb pulcritud i arguments dels experts», explica el comunicat difós.

Les peticions realitzades dijous per aquest diari per contrastar la informació no van ser ateses.