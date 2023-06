Fra Valentí Serra ha omplert avui la sala d'actes del Casal de les Escodines en una xerrada sobre plantes remeieres que ha collit més d'una cinquantena de veïns i curiosos. El manresà ha centrat la seva exposició en les propietats curatives de plantes de Manresa i la comarca del Bages.

En començar, Serra ha dit que les plantes remeieres "es distingeixen de les altres perquè porten el segell del creador". Tot seguit, ha anat introduint les plantes remeieres més rellevants del Bages i la seva capital. Ha explicat que la més important de totes és l'herba de Montserrat, que té moltes propietats beneficioses pel cos humà, com per exemple que és digestiva.

Ha explicat que a part de les plantes, també existeixen les hortalisses remeieres, segons Fra Valentí Serra, no són tan conegudes, "però són molt valuosos també". Com a exemple d'hortalissa remeiera ha posat l'anomenada herba de Santa Bàrbara, que s'assembla molt als canonges i antigament es feia servir sobretot per amanides. Pel religiós manresà "s'hauria de tornar a utilitzar, ara que estan tan de moda les amanides".

Els assistents a la conferència han escoltat molt atents totes les explicacions de fra Valentí Serra de Manresa, que va néixer al barri de les Escodines, a Cal Jan Pastor de Santa Clara. La presidenta veïnal del barri manresà, Carme Carrió, ha presentat la xerrada i ha assegurat que Serra és "l'encarregat de portar el somni de les Escodines arreu de Catalunya" i també ha subratllat la seva vinculació amb la ciutat de Manresa.

Quan ha acabat la xerrada, Carrió ha posat en valor l'expertesa de Fra Valentí en el tema d'herbes remeieres. Ha resumit la conferència com "una pinzellada de les herbes i plantes remeieres que tenim a prop" i ha comentat que espera que el reconegut religiós manresà pugui tornar al barri "per explicar les aplicacions més concretes de cadascuna de les plantes que ha mencionat i també com les podem introduir al nostre dia a dia".

En el torn de preguntes posterior a la xerrada, algú ha demanat a Fra Valentí Serra de Manresa una recomanació pels dolors estomacals. La resposta ha estat molt rellevant perquè Serra ha dit que "les plantes remeieres sempre s'han de combinar amb la medicina i mai l'han de substituir", a més a assegurat que "sempre és millor fer un estudi del cas de cada persona per veure que és el que aniria millor en cada cas concret".