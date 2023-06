Antoni Llobet es perfila com el possible nou director general de la FUB

Antoni Llobet Mercadé (Manresa, 1965) actual adjunt a la direcció general de la FUB-UManresa que Valentí Martínez Espinosa va anunciar que abandonaria a final de curs es perfila com el seu substitut i podria ser nomenat en el patronat que se celebrarà demà, segons ha pogut saber Regió7.

Després que el 2 de maig Valentí Martínez fes públic que deixaria la direcció general que feia 23 anys que assumia es va posar en marxa un engranatge que tenia com a premissa que el càrrec fos assumit per algú de dins la FUB, i el més lògic i normal era que el número dos de l’organigrama passés a ser el número u.

Aquest extrem no va poder ser ahir confirmat per aquest diari per fons oficials de la FUB, que es van remetre al resultat del patronat que tindrà lloc demà, però tampoc va ser desmentit.

L’organigrama de la FUB compta a la seva cúpula amb Antoni Llobet com adjunt a la direcció general des del maig del 2020.

Segons ha pogut saber aquest diari, el comitè executiu de la FUB hauria traslladat al patronat el desig que es trobi un relleu intern per assumir la direcció general, però la decisió l’haurà de prendre el patronat per unanimitat si hi ha acord o per majoria en votació en el cas que hi hagués més d’una proposta sobre la taula. Si el mes passat ja va transcendir que el més probable és que el patronat optés per un relleu intern, durant el període transcorregut no ha aflorat que res s’hagi torçat en aquest sentit.

Professor i polític

Valentí Martínez va comunicar al president del patronat de la FUB, Marc Aloy Guàrdia, i als membres del seu comitè executiu la seva renúncia com a director general de la institució, en la seva reunió del passat 28 d’abril, expressant la intenció de dedicar-se, en endavant, a la seva activitat com a docent i consultor internacional en funció directiva.

Així que demà el patronat de la FUB-UManresa podria posar la direcció general en mans d’Antoni Llobet, professor de secundària, exdirector general de Centres Públics, exsecretari de polítiques educatives del Departament d’Ensenyament de la Generalitat i exdelegat territorial a la Delegació Territorial d’Ensenyament a Barcelona Ciutat. També va ser regidor d’Ensenyament i Universitats de l’Ajuntament de Manresa.

La seva singladura a la FUB va començar el 2018 quan va ser fitxat com a responsable del Centre d’Innovació i Formació en Educació (CIFE) del campus Manresa de la UVic-UCC.