Els jesuïtes expulsen de la companyia Marko Rupnik, autor dels mosaics del Santuari de la Cova

La Companyia de Jesús ha fet pública l'expulsió de la congregació del jesuïta Mario Ivan Rupnik. Rupnik, que acumula denúncies per abusos sexuals contra dones adultes que abarquen més de 30 anys, és l'autor dels mosaics de la Cova de Sant Ignasi de Manresa, que van servir per arrodonir les actuacions per posar al dia l'equipament de cara a la commemoració del 2022, dels 500 anys de l'arribada de sant Ignasi.

El poder d'atracció dels mosaics de l'artista eslovè, definit per la crítica com el "Miquel Àngel del segle XXI" i amb obres en multitud de monuments que li han donat fama internacional, s'han girat, ara, en contra. Amb tot, tal com en el seu dia va informar el superior de la Cova, David Guindulain, demanat per aquest diari, la comunitat establerta al santuari de Manresa no té cap intenció de retirar-los, com sí que s'ha plantejat el Santuari de Lourdes, del qual no n'ha transcendit encara la decisió final, després del període de reflexió que es van donar.

La Companyia de Jesús, per mitjà d'una carta del seu superior, el delegat de les Cases Internacionals de Roma, Johan Verschueren, S.J, adreçada a tots els membres de les cases romanes, explica la decisió. Hi avança que quan la renúncia de Rupnik sigui definitiva es donaran més dades sobre el cas, però "no abans".

La carta diu així:

"Estimats companys:

Em veig obligat a informar-vos amb dolor al cor que el 9 de juny de 2023 el P. General ha acomiadat el P. Marko Ivan Rupnik de la Companyia de Jesús. S'ha fet amb acord amb el dret canònic degut a la seva obstinada negativa a observar el vot d'obediència", atès que Rupnik en cap moment ha fet cas a les peticions de la Companyia, com les restriccions de no poder confessar ni dirigir exercicis espirituals que li va imposar a finals de 2022.

Grau de credibilitat molt alt de les denúncies

La carta prossegueix que "El febrer de 2023, l'equip de recepció de denúncies contra persones del DIR (Cases Internacionals de la Companyia a Roma) ens va lliurar el seu dossier relatiu a les nombroses denúncies de tot tipus, procedents de molt diverses fonts i per fets ocorreguts al llarg de més de 30 anys relacionats amb el Pare Rupnik. Considerem que el grau de credibilitat del que s'ha denunciat o testimoniat era molt alt, i acatem les indicacions i les recomanacions que ens va donar l'Equip Remitent en les seves consideracions finals.

Així doncs, vam obligar el Pare Marko Rupnik a canviar de comunitat i a acceptar una nova missió en la qual se li oferia una última oportunitat com a jesuïta de reconciliar-se amb el seu passat i de donar un senyal clar als molts perjudicats que testificaven contra ell per tal que pogués entrar en un camí de veritat. Davant la reiterada negativa de Marko Rupnik a obeir aquest mandat, lamentablement, només ens quedava una solució: la seva dimissió de la Companyia de Jesús".

30 dies a partir del 14 de juny per apel·lar

Indica que "Ara té 30 dies a partir del 14 de juny de 2023, data en la qual va rebre el decret de destitució, d'acord amb les normes canònique, para apel·lar. Durante aquest període en hem de limitar a aquesta comunicació oficial per permetre que els procedimient segueixin el seu curs. Quan la renúncia del P. Marko Rupnik a la Companyia sigui definitiva, serà possible entrar en més detalls i donar a conèixer més coses. No abans", conclou Johan Verschueren, S.J.

Les primeres acusacions contra Rupnik van transcendir a finals del 2022. A partir d'aquí, hi ha hagut un degoteig constant d'acusacions contra ell per abusos sexuals, espirituals i psicològics. Alguns mitjans apunten que estaríem parlant, com a mínim, de 25 dones.