L’Anònima acollirà el dimarts 20 de juny a les 6 de la tarda l’acte del Projecte Manresa-Mauthausen en què els alumnes de Manresa que han visitat aquest any els camps de concentració nazis explicaran la seva experiència en un acte obert.

L’alumnat va viatjar als camps nazis de Mauthausen, Ebensee i Gusen del 5 al 8 de maig, coincidint els dos primers dies amb les dates de l’alliberament dels camps per part dels exèrcits dels països aliats.

Paraula, dansa i vídeo

Llegiran textos sobre la seva vivència i reflexions que han fet al llarg del viatge i oferiran l’espectacle de dansa “L’oblit és la pitjor de les condemnes”. L’acte acabarà amb un reportatge gravat durant el viatge.

L’alumnat de l’Institut Gerbert d’Aurillac de Sant Fruitós de Bages, que també participa del projecte, ha col·laborat amb el disseny del cartell de difusió de l’acte.

Els i les joves dels instituts Lacetània, Lluís de Peguera, Manresa Sis i Pius Font i Quer compartiran amb tothom qui vulgui assistir el coneixement dels fets històrics. Serà un reconeixement a les persones deportades per evitar que la seva història caigui en l’oblit.

El Projecte Manresa-Mauthausen, és impulsat pels instituts manresans Lluís de Peguera, Pius Font i Quer, Lacetània i Manresa Sis i el Gerbert d’Aurillac de Sant Fruitós de Bages. Aquests instituts, així com l’Ajuntament de Manresa i el de Sant Fruitós, formen part de la Xarxa Mai Més contra el Feixisme impulsada per l’Amical de Mauthausen. L’objectiu de la Xarxa és mantenir viva la memòria dels deportats republicans als camps nazis i treballar activament en l’educació en els valors de la democràcia, la pau i els drets humans per combatre qualsevol forma de feixisme.

La visita la van fer acompanyats de membres de l’Amical de Mauthausen, principal promotor d’aquests viatges, i amb el finançament de l’Ajuntament de Manresa i de la Diputació de Barcelona, que aquest any hi ha fet una aportació a través del seu Programa de Memòria Democràtica.