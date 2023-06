«Sou l’exponent d’una llarga vida. Amb patiments i alegries. I us volem donar les gràcies». Amb aquestes paraules la presidenta de l’Associació de Veïns de les Escodines, Carme Carrió, ha volgut reconèixer aquest diumenge a la tarda la gent gran del barri. La Maria o la Lola que estan a punt de fer 100 anys. La Joaquima, que en té 100 de justos, o la Llúcia Heras, que és la dona més gran de Manresa amb 106 anys. Les Escodines ha homenatjat la seva gent gran dins els actes de les Festes de les Enramades 2023.

Molta gent s’ha acostat a la Llúcia per saludar-la. Té el cap clar i fins fa poc era una àvida lectora. Entre altres del Regió7. Però la vista ja li passa factura, igual que l’oïda. Però continua sent presumida tot i que, com ha dit a una veïna que s’hi ha acostat, «estem molt arrugats».

Nascuda a Esquiroz, a Navarra, de petita es va establir amb la família a Manresa, on el seu pare treballava als ferrocarrils. Ella ho va fer al sector tèxtil. Actualment és a una residència.

A la festa hi han assistit més d’un centenar de persones, entre avis i àvies i acompanyants. Vora una quarantena han rebut una medalla. La d’or era per als més grans de 90 anys, i la de plata els que en tenien entre 85 i 90. També els hi han tirat fotografies -amb la col·laboració de Foto Art Manresa- que han de servir per fer un mural.

El assistents han pogut gaudir d’un espectacle teatral protagonitzat pel grup de teatre de gent gran del casal de les Escodines, i play back’s de la formació Tal Com Som. Han rebut un obsequi i han berenat.

Carrió ha destacat durant l’acte que per primer cop les Escodines ret homenatge «a qui ha acumulat saviesa» i a qui sovint es menysté quan, en canvi, «és una etapa més de la nostra vida». Els ha esperonat a mantenir-se actius «amb optimisme i dinamisme» en tot allò que puguin, i ha recordat que durant la pandèmia van ser un dels col·lectius més oblidats i «maltractats».

A l’acte hi ha assistit la fins ara regidora de Barris, Acció Comunitària i Civisme del govern de l’Ajuntament de Manresa, Núria Masgrau.