Manresa tindrà tres fogueres de Sant Joan

Aquest Sant Joan, a Manresa hi haurà tres fogueres de celebració popular del solstici. Seran a la plaça Major, formant part de la revetlla sense petards; a la plaça Gispert, sol·licitada per l'Associació Batzac, i a la plaça Lluís Sert de Cal Gravat on les bengales substituran la crema de fusta.

La Flama, procedent del cim del Canigó, serà rebuda aquest divendres a Manresa a les 5 de la tarda, davant del teatre Conservatori, des d’on es durà fins a la Plana de l’Om, on serà custodiada fins al vespre, amb cançons i danses dels Països Catalans, per portar-la a la plaça Major en cercavila a 2/4 de 8 del vespre. Després de l’encesa del peveter a la plaça Major, Montserrat Vives Jorba, membre de la primera junta d’Òmnium al Bages i al Moianès, farà la lectura del missatge d’enguany, escrit per l’exconseller Lluís Puig Gordi. Tot seguit, la coral Refilets interpretarà Muntanyes del Canigó i altres cançons populars, abans de donar pas a la Revetlla Infantil Sense Petards. Revetlla sense petards Cap a les 8 del vespre, a la plaça Major, començarà la 24a edició de la revetlla de Sant Joan infantil organitzada per l’Ajuntament de Manresa i Imagina’t. La festa comptarà amb l’espectacle musical per a públic familiar "La Gran Festa" de la companyia Els Salats (bateria, baix, guitarra elèctrica i cantant) que oferiran una hora de danses per a totes les edats, fent ballar al ritme de cançons que segurament mai no hauran escoltat abans. Un espectacle amb molta canya i molt d’humor, ideal per a tota la família. Quan es faci fosc, s’encendrà la foguera i a continuació es podrà continuar gaudint una estona més de música i danses. A la Gispert música i tradició La 14a revetlla popular de la plaça Gispert començarà a les 7 de la tarda amb un taller de balls populars dels Països Catalans, a càrrec de les dansaires de l'Esbart Manresà Sònia i Francina. A les 8, concert indie pop amb Shana; a les 9 sopar popular a càrrec de l'Alzina; a 2/4 d'11 de la nit, actuació de les Bastoneres del Putxot; a les 11 de la nit parlaments i encesa de la foguera seguida de concert de punk rock amb Akantoide més els punxadiscos Bimbos i Noah. A Cal Gravat actes el cap de setmana L'Associació de Veïns de Cal Gravat-Bufalvent, després de recollir la Flama del Canigó, farà a les 9 del vespre, a la plaça de Josep Lluís Sert, una encesa de bengales per celebrar de forma simbòlica el foc de Sant Joan i es repartirà coca i xocolata entre els assistents, gentilesa d’Hipermercats Carrefour. El dissabte 24 de juny, a les 10 del vespre, a la pista poliesportiva del barri, hi haurà un espectacle de disco pop rock a càrrec d’Agència Artística 2000. La celebració finalitzarà amb una gran festa de confeti a càrrec de l’animador Jordi Callau, diumenge, a les 7 de la tarda, a la pista poliesportiva.