Càritas i Creu Roja comparteixen local al carrer del Joc de la Pilota de Manresa d’ençà que, el 2014, les serventes del Sagrat Cor, propietàries de l’edifici, els el van cedir i l’entitat hi va aixoplugar Creu Roja. L’any passat, va transcendir que la comunitat religiosa se’l volia vendre i que n’haurien de marxar aquest any. Finalment, malgrat que la comunitat religiosa manté la seva intenció de vendre’l, Càritas s’ha assegurat, d’entrada, poder-hi estarà cinc anys més. Creu Roja ha comprat al Banc de Santander el local del carrer de Saclosa número 21, on hi havia la copisteria Sarrió.

Pel que fa a Càritas, Fina Farres, directora de l’entitat, comenta que «estem tranquils, perquè la comunitat de les germanes ens ha fet [enguany] un nou contracte per cinc anys». Si bé, paral·lelament, mantenen «negociacions amb una empresa que hi està interessada». Si quallessin aquestes negociacions, en el conveni que han signat hi ha una «clàusula segons la qual el contracte amb elles s’acabaria, amb el benentès que la nova empresa que tindria l’edifici veu bé que hi puguem continuar treballant fent servir els baixos compartits i la primera planta».

Quant a Creu Roja, «durant un temps, també hi estaria». En aquest cas, fins que es traslladin al nou local, la qual cosa, segons el seu president, Ferran Sarrió, podria ser de cara al 2025, perquè hi han de fer obres per canviar-ne la distribució, entre d’altres.

Hi ha una empresa interessada

L’empresa interessada en l’edifici del Joc de la Pilota té una raó social, informa Farrés, i «com que això està organitzat de manera que pot donar acollida a moltes persones que vinguin a treballar per a aquesta empresa durant uns mesos, estan mirant si encaixa». L’edifici del Joc de la Pilota era una residència per a noies. Josep Ramon Mora, vocal del consell de Càritas, afegeix que «és una empresa que té un projecte i unes necessitats que són compatibles amb la llicència de l’edifici», on està permès desenvolupar una activitat d’acció social.

A banda, apunta Farrés, «hi ha una altra part de la casa per a la qual han de tenir una llicència habitacional per poder-la ocupar amb aquest ús». Remarca que, si Càritas no ha ocupat mai els altres pisos, és, precisament, perquè no hi havia una activitat permesa en aquest sentit. «Aquesta empresa està buscant això i el treball social de Càritas que fem encaixa amb els que impulsen des de la seva vessant d’empresa amb responsabilitat corporativa».

Si les serventes venen la casa, hauran de signar contracte amb els nous propietaris. Si no la venen, hauran de renovar el que han signat ara amb la comunitat religiosa. Sigui com sigui, poden respirar una mica tranquils.