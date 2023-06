Pescadors demanen repoblar el llac de l’Agulla amb espècies del Llobregat

L’Agrupació de Pescadors de Manresa ha demanat a la Direcció General d’Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi que alliberi al llac del parc de l’Agulla alevins d’espècies de peixos de les línies genètiques pròpies de la conca del Llobregat amb la idea de recuperar-hi la biodiversitat i, alhora, que s’hi pugui tornar a pescar. Consideren que el llac «seria un excel·lent reservori de peixos autòctons del Llobregat».

El president de l’agrupació manresana de pescadors, Simon Concustell, ha explicat a aquest diari que, feta la petició, Anna Sanitjas, directora general d’Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi, es va posar en contacte amb ell i li va explicar que, si bé actualment no tenen alevins dels que demanen, quan en tinguin, n’alliberaran al llac com reclamen.

Quan Aigües de Manresa va buidar la infraestructura per fer-hi unes obres que requerien que no hi hagués aigua, els pescadors van criticar durament la decisió de sacrificar les carpes que hi vivien pel fet de ser considerada una espècie invasora, tot i que va ser introduïda a casa nostra en temps dels romans.

A la petició, esmenten que «ens han informat que la vostra direcció general ja disposa d’alevins de algunes espècies de ciprínids autòctons dels llinatges o estirps genètics propis de la conca del Llobregat». Hi recorden que «el nostre club pescava molt sovint al llac de l’Agulla del parc de la Sèquia, un petit embassament o bassa propietat d’Aigües de Manresa situat en un parc d’ús ciutadà. Aquest 2023 el llac de l’Agulla s’ha hagut de buidar per canviar la vàlvula de buidat i s’han tret els peixos que, en ser invasors gairebé tots, s’han hagut de sacrificar».

Al seu entendre, un cop completada aquesta intervenció, «és el moment de recuperar alguna població de ciprínids autòctons per tal d’enriquir la biodiversitat del llac de l’Agulla i, també, tornar a realitzar activitats de pesca».

Per tot plegat, demanen «que se’ns proporcionin les quantitats que es puguin dels ciprínids de les línies genètiques pròpies de la conca del Llobregat per tal d’alliberar-los al llac de l’Agulla i recuperar, així, la seva biodiversitat i l’activitat de la pesca de lleure» i que, «en qualsevol cas, si es fan rescats o salvaments de ciprínids de la genètica pròpia de la conca del Llobregat, es consideri el seu alliberament al llac de l’Agulla».

Hi torna a haver peixos

Segons ha informat Concustell, quatre mesos després del buidat del llac i de tornar-lo a omplir, ja s’hi ha vist molt moviment de peixos. Al seu entendre, és molt probable que, com que quan van fer el buidat va quedar una capa de fang molt gruixuda al fons que no van treure, molts exemplars quedessin amagats en aquest fang i sobrevisquessin fins que van tornar a omplir el llac amb aigua procedent del canal de la Sèquia.