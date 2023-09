La Generalitat concertarà 31 places per a gent gran a Manresa, però encara no sap on

La Generalitat ha confirmat a Regió7 que té previst concertar 31 places de residència per a gent gran a Manresa. És una previsió que ja va fer el juliol passat. Aleshores, però, segons va informar, era una xifra que no estava tancada. A dia d’avui, dos mesos després, tampoc no és cent per cent definitiva. A més a més, hores d’ara encara no sap a on aniran.

La concertació d’aquesta trentena de places per a gent gran no necessàriament vol dir que Manresa passi a disposar de 31 places més d’oferta pública al marge de les que ja hi ha. Una possibilitat és que algunes de les existents que ara són privades passin a ser concertades, és a dir, pagades amb diner públic, de manera que la concertació sigui en places que existeixen actualment.

Demanat per aquest diari sobre la valoració que fa d’aquesta dada la Plataforma en defensa de les Pensions Públiques i els Drets de la Gent Gran, Víctor Feliu, que n’és el coordinador, ha comentat en nom seu que «veiem que aquestes 31 places concertades no arriben a cobrir ni una tercera part de la llista de gent que està esperant una plaça pública». És per aquest motiu, remarca, que «continuem reclamant la construcció d’una residència pública a Manresa».

El coordinador de la Plataforma ha lamentat i ha volgut «deixar constància del nostre malestar pel fet que ens haguem d’assabentar d’aquesta informació a través d’aquest diari».

Explica que el 8 de maig passat van mantenir una reunió a Barcelona amb el secretari d’Afers Socials i Famílies, Lluís Torrens, i «ens va dir que en quatre dies ens dirien el número de places públiques a Manresa perquè farien una roda de premsa. Estem a 13 de setembre [aquest diari va parlar amb Feliu abans d’ahir] i no ens ha dit res de res. La setmana passada li vam enviar un correu per fer-li saber que fa quatre mesos que esperem una resposta».

Per altra banda, comenta que, igualment, el 12 de juliol passat també van celebrar una reunió amb l’Ajuntament en la qual van participar els caps dels tres partits que van fer coalició per governar Manresa -l’alcalde a Marc Aloy per ERC, Anjo Valentí pel PSC i Joan Vila per Impulsem-, juntament amb la regidora responsable de Drets Socials i Persones Grans, Mariona Homs. «Ens van dir el mateix, que en quatre dies en dirien les places concertades. Han passat dos mesos i no ens han dit res. Denunciem aquesta actitud de l’administració a nivell general i municipal».

Represa de la cita dels dilluns

Recorda que aquest dilluns, la Plataforma recuperarà la cita reivindicativa a la plaça Major de tots els dilluns, a les 11 del matí, davant de l’ajuntament, que s’ha deixat de fer durant l’etapa estival.

Per a Feliu, la situació actual a Manresa «no és acceptable» i hi afegeix que «estem indignats». Recorda que la ciutat és una de les més envellides i, per tant, amb més necessitat de places de residència. Destaca que, tot i que amb la pandèmia hi va haver baixes i fins i tot famílies que van decidir treure els seus avis de les residències, no és menys cert que també hi ha hagut un increment de la dependència que, per tant, fa més necessàries que mai l’existència de places a les residències i, en concret, diu, la residència pública que fa anys reclamen al Xup.